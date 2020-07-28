Финансы
ВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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с чего всё началось
В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.РБК01:00
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Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:26
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Общество
Смольный уберет провода с центральных улиц Петербурга
Поправки городского комитета по информатизации и связи в правила благоустройства должны помочь расчистить центральные улицы Петербурга от свисающих проводов.
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Политика
ТАСС: Границы ЕС останутся закрытыми для россиян до середины августа
В конце июня Европейский совет опубликовал список стран, граждане которых смогут посещать ЕС.
Фонтанка.Ру 04:27
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Кличко пришел на работу на костыле и пообещал «накостылять» чиновникам
Киев, 28 июля 2020, 13:53 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 28 июля, пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой и заявил, что надорвал ахиллово сухожилие, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:53
Единоборства
Глава UFC: Хабиб может провести последний бой против Сен-Пьера
Глава UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации Хабиб Нурмагомедов может провести свой последний поединок в карьере против канадца Жоржа Сен-Пьера.
Московский Комсомолец 01:37
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Шоу-бизнес
На юбилее Григорьева-Апполонова присутствовала его экс-супруга
Помимо артистов, Григорьев-Апполонов позвал на юбилей бывшую жену Марию Зубкову.
RuNews24.ru 06:23
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM вчера в 06:48
Общество
Обрушение стены Трампа на границе с Мексикой попало на видео
На опубликованных в Сети кадрах запечатлен момент падения стены, на границе стоят одетые в рабочую форму свидетели обрушения, передает радиостанция "Говорит Москва".
Политическая Экспертиза вчера в 12:44
Общество
Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран
Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости вчера в 13:33
Шоу-бизнес
Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи
Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
Футбол
Отец Черышева прокомментировал слухи о переходе сына в «Зенит»
Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал слухи о переходе сына Дениса Черышева из "Валенсии" в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 07:16
Экономика
В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России
Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Кино
Кинотеатры России откроются десятью премьерными фильмами
Десять премьерных фильмов, среди которых комедии, драмы, ужасы, выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров, заявила президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.
РИА Новости 06:42
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
Культура
Росгвардия сняла ролик по мотивам компьютерной игры The Last of Us
Свою видеоисторию по мотивам компьютерной игры The Last of Us представили в Росгвардии, сообщает 28 июля пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 06:31
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Экономика
Доходы бюджета Тюменской области за I полугодие снизились более чем на 25 млрд рублей
Доходы бюджета Тюменской области за первое полугодие 2020 года снизились на 25,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС 07:16
Футбол
Виллиан, скорее всего, продолжит карьеру в лондонском «Арсенале»
В «Челси» ожидают, что форвард продолжит карьеру в «Арсенале».
Чемпионат 03:08
Игры
Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили
Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout.
REGNUM 02:45
Шоу-бизнес
Стало известно, как прошло первое свидание принца Гарри и Меган Маркл
Stephen Lock / ZUMAPRESS.com Стало известно, как прошло первое свидание британского принца Гарри и его будущей жены, американской актрисы Меган Маркл.
РЕН ТВ вчера в 02:05