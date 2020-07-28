Финансы

ВедомостиВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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с чего всё началось

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.
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Сыну Александра Овечкина и Анастасии Шубской исполнилось два месяца

Дни24 03:32
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
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В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске

Правоохранительные органы в Хабаровске, где проходят несанкционированные акции, действуют корректно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:26
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Происшествия

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Общество

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Поправки городского комитета по информатизации и связи в правила благоустройства должны помочь расчистить центральные улицы Петербурга от свисающих проводов.
АБН 07:31
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Политика

ТАСС: Границы ЕС останутся закрытыми для россиян до середины августа

В конце июня Европейский совет опубликовал список стран, граждане которых смогут посещать ЕС.
Фонтанка.Ру 04:27
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Культура

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Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Общество

В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров

Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
Evo-rus.com 01:36
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Общество

Кличко пришел на работу на костыле и пообещал «накостылять» чиновникам

Киев, 28 июля 2020, 13:53 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 28 июля, пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой и заявил, что надорвал ахиллово сухожилие, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 06:53
Единоборства

Глава UFC: Хабиб может провести последний бой против Сен-Пьера

Глава UFC Дана Уайт заявил, что чемпион организации Хабиб Нурмагомедов может провести свой последний поединок в карьере против канадца Жоржа Сен-Пьера.
Московский Комсомолец 01:37
Политика

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Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
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Шоу-бизнес

На юбилее Григорьева-Апполонова присутствовала его экс-супруга

Помимо артистов, Григорьев-Апполонов позвал на юбилей бывшую жену Марию Зубкову.
RuNews24.ru 06:23
Армия и оружие

Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии

Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM вчера в 06:48
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Общество

Обрушение стены Трампа на границе с Мексикой попало на видео

На опубликованных в Сети кадрах запечатлен момент падения стены, на границе стоят одетые в рабочую форму свидетели обрушения, передает радиостанция "Говорит Москва".
Политическая Экспертиза вчера в 12:44
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Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
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Футбол

Отец Черышева прокомментировал слухи о переходе сына в «Зенит»

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал слухи о переходе сына Дениса Черышева из "Валенсии" в петербургский "Зенит".
Газета.Ru 07:16
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Экономика

В ЦБ дали прогноз по восстановлению экономики России

Зампредседателя Центробанка России Ксения Юдаева дала прогноз по восстановлению российской экономики.
RT на русском 06:14
Кино

Кинотеатры России откроются десятью премьерными фильмами

Десять премьерных фильмов, среди которых комедии, драмы, ужасы, выйдут в прокат в первую неделю работы российских кинотеатров, заявила президент сети кинотеатров "Каро" Ольга Зинякова.
РИА Новости 06:42
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
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Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Экономика

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
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Культура

Росгвардия сняла ролик по мотивам компьютерной игры The Last of Us

Свою видеоисторию по мотивам компьютерной игры The Last of Us представили в Росгвардии, сообщает 28 июля пресс-служба ведомства.
ИА Красная Весна 06:31
Политика

Кремль ответил на выступления против участия России в G7

Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
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Экономика

Доходы бюджета Тюменской области за I полугодие снизились более чем на 25 млрд рублей

Доходы бюджета Тюменской области за первое полугодие 2020 года снизились на 25,5 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
ТАСС 07:16
Футбол

Виллиан, скорее всего, продолжит карьеру в лондонском «Арсенале»

В «Челси» ожидают, что форвард продолжит карьеру в «Арсенале».
Чемпионат 03:08
Игры

Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили

Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout.
REGNUM 02:45
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Шоу-бизнес

Стало известно, как прошло первое свидание принца Гарри и Меган Маркл

Stephen Lock / ZUMAPRESS.com Стало известно, как прошло первое свидание британского принца Гарри и его будущей жены, американской актрисы Меган Маркл.
РЕН ТВ вчера в 02:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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