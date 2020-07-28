Финансы

ВедомостиВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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с чего всё началось

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.
РБК28 июля в 01:00

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Экономист прокомментировал сообщения об оттоке валютных вкладов

RT на русском28 июля в 13:47

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Газета.Ru28 июля в 02:31

Крупные кредитные учреждения России вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Эхо Москвы28 июля в 11:21

Эксперт назвал причины оттока валютных вкладов в России

РИА Новости28 июля в 06:44

Крупнейшие банки России вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Известия28 июля в 05:20

Новости на «России 24». Россияне забрали у банков 600 миллионов долларов ради отдыха

Вести.Ru28 июля в 10:37

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

РБК28 июля в 01:00
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Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в несколько раз

В Минтруде сообщили, что начали разработку проекта постановления о размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2021 год.
РИА Новости 02:38
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Общество

В Сирии нашли лабораторию боевиков с хранилищем человеческих органов

Дамаск, 29 июля 2020, 21:43 — REGNUM Сирийские военные при помощи местных жителей обнаружили в одном из посёлков провинции Идлиб медицинскую лабораторию по изъятию человеческие органов, сообщает 29 июля сирийское государственное информагентство SANA.
REGNUM вчера в 14:43
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Политика

Против задержанных в Белоруссии россиян возбуждено дело о терактах

В отношении граждан России, задержанных накануне под Минском, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта.
РБК 02:54
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Космос

Virgin Galactic показала интерьер ракетоплана VSS Unity

Компания Virgin Galactic показала, как будет выглядеть интерьер ракетоплана VSS Unity.
N+1 вчера в 11:30
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Общество

Суд арестовал военнослужащего ЧФ РФ за госизмену в пользу Украины

В Севастополе военнослужащий Черноморского флота России арестован за госизмену, он обвиняется в работе на военную разведку Украины.
Газета.Ru 02:42
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Политика

В Конгресс США внесли законопроект «О защите Америки от шпионов»

Сенаторы внесли в Конгресс США законопроект "О защите Америки от шпионов".
ТАСС вчера в 19:59
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Футбол

Мохамед Салах впервые за долгое время сменил причёску

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах сменил имидж, о чём сообщил в своём «твиттере».
Чемпионат 02:25
Политика

Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с задержанием боевиков ЧВК, которые предположительно являются гражданами России.
Городовой 01:22
Происшествия

Жительница Петербурга расчленила тело супруга после его смерти

Известия 02:16
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа

Коммерсантъ 02:17
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Происшествия

В ДТП с участием полицейского под Тверью погибли трое подростков

РИА Новости вчера в 05:00
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Здоровье

Как избавиться от запора без лекарств, рассказала гастроэнтеролог

Как сообщает ToDay News Ufa, с запором можно разобраться, не прибегая к слабительным лекарствам.
ToDay News Ufa 02:45
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Музыка

Новый альбом Мэрилина Мэнсона «We Are Chaos» выйдет в сентябре

В четверг, 30 июля, стало известно о том, что новый альбом Мэрилина Мэнсона "We Are Chaos" выйдет в сентябре.
Piter.tv 02:41
Футбол

Кокорин сегодня подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»

Форвард «Зенита» Александр Кокорин сегодня заключит соглашение с московским «Спартаком». Об этом информирует Mеtaratings.
ProstoProSport 01:18
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Шоу-бизнес

Пригожин вступился за Лолиту после высказываний Лозы

Культуромания вчера в 03:28
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности новых штаммов вируса гриппа

В свою очередь, Попова предупредила, что в Россию осенью могут прийти новые штаммы вируса гриппа, от которых граждане еще не прививались.
Газета.Ru вчера в 09:34
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Общество

Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

Известия вчера в 06:52
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Общество

После скандала в России Регина Тодоренко нашла работу на Украине

RuNews24.ru вчера в 18:26
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
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Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com 02:27
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Футбол

Голландский защитник Велтман перешел из «Аякса» в «Брайтон»

Английский «Брайтон» объявил о переходе 28-летнего голландского центрального защитника Джоэла Велтмана.
Советский спорт 00:08
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 28 июля в 02:21
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Киберспорт

Activision продала пять миллионов копий Sekiro: Shadows Die Twice

За 16 месяцев Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в пять миллионов копий.
CyberSport.ru вчера в 11:16
Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета вчера в 03:14
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Политика

В Минске появились колонны военной техники

Из Минска продолжают приходить тревожные новости. Местные журналисты сообщают, что в столицу Белоруссии начали стягивать военную технику.
Военное обозрение вчера в 23:05
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Здоровье

Украина поставила антирекорд по заражению коронавирусом

Украина поставила новый антирекорд по заражению коронавирусом — 1197 новых случаев, выявленных за сутки.
Lenta.ru 02:48
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Общество

Стало известно, где в России может начаться вторая волна коронавируса

Ранее сообщалось, что люди, вылечившиеся от коронавируса, приобретают иммунитет только на несколько месяцев и могут заболеть повторно во время второй волны COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:23
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Журналистка Елена Ландер, каждый день «дарившая улыбку и хорошее настроение» зрителям программы «Утро России» на телеканале «Россия 1», уволилась.
News.ru вчера в 11:05
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