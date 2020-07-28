Финансы

ВедомостиВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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с чего всё началось

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.
РБКвчера в 01:00

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Экономист прокомментировал сообщения об оттоке валютных вкладов

RT на русскомвчера в 13:47

Новости на «России 24». Россияне забрали у банков 600 миллионов долларов ради отдыха

Вести.Ruвчера в 10:37

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Газета.Ruвчера в 02:31

Эксперт назвал причины оттока валютных вкладов в России

РИА Новостивчера в 06:44

Крупнейшие банки России вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Известиявчера в 05:20

Крупные кредитные учреждения России вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

Эхо Москвывчера в 11:21

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

РБКвчера в 01:00
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Происшествия

По делу Авзалова задержан депутат Тукаевского района Мусанниф Ханов

Вслед за руководителем исполкома Тукаевского района задержан местный депутат, директор ООО «Тукай Тепло-Газ» Мусанниф Ханов.
Chelny-biz.ru вчера в 12:37
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Общество

В Екатеринбурге за три дня собрали 600 подписей за прямые выборы мэра

Сторонники возвращения прямых выборов мэра в Екатеринбурге за три дня собрали 600 подписей в поддержку своей инициативы.
Екатеринбург Онлайн вчера в 06:09
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Общество

Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости вчера в 20:36
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Кино

Кинотеатры в России откроются с десятью премьерными фильмами

Piter.tv 02:04
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия 27 июля в 08:46
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Политика

Украина пожаловалась в ООН на парад ВМФ России в Севастополе

Украина направила жалобу генеральному секретарю Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришу из-за проведения военно-морского парада ко дню ВМФ России в Севастополе.
Известия 01:49
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Политика

Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБК вчера в 09:55
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Общество

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35
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Общество

Онищенко посоветовал россиянам повременить с зарубежными поездками

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал россиян не торопиться с заграничными поездками, несмотря на открытие международного сообщения.
Известия вчера в 16:02
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал Лозу за слова о высоких гонорарах Лолиты

Аргументы и Факты вчера в 23:24
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Наука

Ученые обнаружили, что коронавирусом заражались еще в 2012 году

Американские ученые опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году.
ФедералПресс вчера в 22:53
Футбол

Валерий Газзаев: «Российский футбол должен двигаться вперед, а не топтаться на месте!»

Итоги сезона в нашем футболе специально для «СЭ» подвел знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество

Исследование: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

45% россиян, знающих о протестах в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили, что положительно относятся к демонстрантам.
Накануне.Ru вчера в 21:23
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Путешествия

Жители курортов пожаловались на одичавших российских туристов

На фоне пандемии туристы стали более "злыми", "требовательными" и "шумными", сообщили "Газете.Ru" жители черноморских курортов.
Газета.Ru вчера в 10:16
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Политика

В конгрессе США призвали увеличить экспорт газа союзникам по НАТО

В конгрессе США подготовили законопроект, который призывает Вашингтон увеличить поставки газа в Евросоюз и государствам — союзникам по НАТО, чтобы снизить их зависимость от российского топлива.
Известия 00:24
2
Политика

Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве возросло до семи

В районе ДТП затруднено движение дорожного транспорта. По последним данным, пострадало семь человек: четыре в автобусе и три в "Газели".
Газета.Ru 00:17
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor вчера в 07:45
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Экономика

Счётная палата назвала число нарушений при госзакупках в 2019 году

«Счётной палатой по итогам 2019 года выявлено 839 нарушений при осуществлении закупок и исполнении государственных контрактов в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ на общую сумму 236,6 млрд рублей», — приводит ТАСС текст отчёта.
RT на русском 27 июля в 17:23
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Общество

У госпитализированного главы Чукотки коронавирус не подтвердился

Анализ на коронавирус у главы Чукотки Романа Копина, госпитализированного после контакта с больным COVID-19, показал отрицательный результат.
RT на русском 01:07
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Футбол

Месси стал лидером по числу незабитых пенальти в XXI веке

Капитан «Барсы» Лионель Месси оказался лидером в рейтинге футболистов, который больше других не забили пенальти в XXI веке.
ProstoProSport 01:05
Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv вчера в 01:11
41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» завоевали путевки в Лигу чемпионов

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" завоевали места в Лиге чемпионов по итогам чемпионата Англии.
Российская газета 26 июля в 14:02
Общество

FT: в США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне $50-60 за курс прививок, что составляет порядка $25-30 за дозу.
ТАСС вчера в 19:08
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Политика

AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем

В большей степени подписчики старались подколоть Кристину за такую шутку. "После развода оргазм только такой", - подписала Асмус.
CT news вчера в 16:54
8
Авто

Volkswagen анонсировал новый компактный кроссовер для России

Car.ru 00:27
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Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 17:19
1
Происшествия

Мужчину осудят за сожжение трех человек в доме на Вольской

В Октябрьском районе Саратова завершено расследование дела об убийстве трех человек путем поджога дома.
Четвертая Власть 01:42
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