Финансы

ВедомостиВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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с чего всё началось

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.
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Путешествия

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Общество

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Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал страну плугом, который должны «переть» президент и все остальные.
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Лукашенко проводил совещание Совбеза с катетером в руке

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Русский музей покажет вековую коллекцию даров в честь своего 125-летия

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«Яндекс» рассказал о приложении, которое нельзя удалить с компьютера

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