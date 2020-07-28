Финансы

ВедомостиВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Читать в источнике
Комментировать546
с чего всё началось

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.
РБК01:00

Подробнее о событии

Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов

Lenta.ru03:46

РБК: крупнейшие российские банки продолжают терять валютных вкладчиков

RT на русском04:29

РБК: крупные банки потеряли более $600 млн из-за оттока вкладов в июне

РИА Новости03:52

Крупные банки в июне потеряли более $600 млн с валютных вкладов

Коммерсантъ05:20

Россияне продолжают забирать валюту из крупных банков

Газета.Ru02:31

Крупнейшие российские банки снова столкнулись с оттоком валютных вкладов

Эхо Москвы03:04

Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика

Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.
РБК 05:59
4
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
280
Авто

Mercedes выпустит новую модель T-Class

Автокомпания Mercedes-Benz анонсировала выход абсолютно новой модели – пассажирского компактвэна T-Class, дебют которого намечен на первую половину 2022 года.
32CARS.ru 06:07
1
Происшествия

За взятку задержан начальник ивановской службы ветеринарии

Начальник службы ветеринарии Ивановской области Хосров Абдуллаев, известный в области человек, восьмой год возглавляющий службу ветеринарии, скомпрометировал себя незаконными действиями в адрес предпринимателей, работающих в сфере животноводства.
SM News 04:15
Футбол

«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба.
Газета.Ru 01:44
Космос

NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м

По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.
Известия вчера в 23:18
386
Путешествия

В АТОР сравнили цены курортов России, Турции и Танзании

Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить в 57,07 тысячи рублей на двоих, в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию стартуют и от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур.
Газета.Ru 05:21
2
Кино

Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
41
Общество

Число случаев коронавируса в мире удвоилось за шесть недель

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус рассказал о темпах пандемии коронавируса в мире.
Общественная служба новостей вчера в 07:58
1,1K
Политика

В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске

Полиция действует корректно на протестных акциях, проходящих в Хабаровском крае в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала.
РБК 05:34
155
Происшествия

Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве

66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
3
Здоровье

Ученые назвали продукты, тяга к которым говорит о скрытых болезнях

Evo-rus.com 03:48
18
Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян про неблагодарную Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пост главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян про российско-армянские отношения вызвал у него в стране резко негативную реакцию.
Общественная служба новостей 06:08
5
Экономика

Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
762
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
2
Политика

Песков назвал «сложным» вопрос возвращения офицеров РФ в состав СЦКК

В Кремле пока не могут говорить о конкретных условиях возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).
Известия 06:21
1
Экономика

Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
85
Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,7K
Происшествия

Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек

В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
78
Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

МонаВиста вчера в 07:50
562
Игры

В Steam появилась функция бета-тестирования игр

Компания Valve сегодня обновила функциональность сервиса цифровой дистрибуции Steam.
ITZine.ru 06:06
1
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
293
Гаджеты

В iPhone 8 и iPhone X нашли критическую уязвимость для взлома

Специалисты по безопасности утверждают, что в опасную зону такого взлома попали все iPhone или iPad, которые работают на чипсетах чипах А7-А11, то есть все мобильные устройства, начиная со старенького iPhone 5s, и заканчивая современным iPhone X. Единственным условием для обхода защиты является наличие физического доступа к устройству.
The GEEK 04:22
8
Общество

МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G

В сообщении компании говорится, что лицензия на создание охватывающей почти все регионы России (83 из 85) сети, в рамках которой связь будет осуществляться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020 выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года.
РБК 06:00
59
Футбол

«Зенит» близок к приобретению Дениса Черышева

Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев продолжит карьеру в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 05:10
1
Здоровье

Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация

Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
4
Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
165
Гаджеты

Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей

Evo-rus.com 02:50
33
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
121
Авто

Компания Hyundai «подогрела» обновлённый кроссовер Santa Fe

Корейская марка Hyundai готовит «подогретую» версию обновлённого кроссовера Santa Fe — N Performance.
Журнал Авто.ру 03:00
28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное