В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.

с чего всё началось

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.

Общество Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета» Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии. 280

Авто Mercedes выпустит новую модель T-Class Автокомпания Mercedes-Benz анонсировала выход абсолютно новой модели – пассажирского компактвэна T-Class, дебют которого намечен на первую половину 2022 года. 1

Происшествия За взятку задержан начальник ивановской службы ветеринарии Начальник службы ветеринарии Ивановской области Хосров Абдуллаев, известный в области человек, восьмой год возглавляющий службу ветеринарии, скомпрометировал себя незаконными действиями в адрес предпринимателей, работающих в сфере животноводства.

Космос NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск. 386

Путешествия В АТОР сравнили цены курортов России, Турции и Танзании Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить в 57,07 тысячи рублей на двоих, в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию стартуют и от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур. 2

Кино Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак» Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin). 41

Политика Пашинян ответил на пост Симоньян про неблагодарную Армению Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пост главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян про российско-армянские отношения вызвал у него в стране резко негативную реакцию. 5

Экономика Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 762

Политика Песков назвал «сложным» вопрос возвращения офицеров РФ в состав СЦКК В Кремле пока не могут говорить о конкретных условиях возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК). 1

Общество На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе. 293

Гаджеты В iPhone 8 и iPhone X нашли критическую уязвимость для взлома Специалисты по безопасности утверждают, что в опасную зону такого взлома попали все iPhone или iPad, которые работают на чипсетах чипах А7-А11, то есть все мобильные устройства, начиная со старенького iPhone 5s, и заканчивая современным iPhone X. Единственным условием для обхода защиты является наличие физического доступа к устройству. 8

Общество МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G В сообщении компании говорится, что лицензия на создание охватывающей почти все регионы России (83 из 85) сети, в рамках которой связь будет осуществляться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020 выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года. 59

Общество YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания. 165