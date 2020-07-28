Финансы
ВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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с чего всё началось
В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.РБК01:00
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Политика
Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.
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Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Авто
Mercedes выпустит новую модель T-Class
Автокомпания Mercedes-Benz анонсировала выход абсолютно новой модели – пассажирского компактвэна T-Class, дебют которого намечен на первую половину 2022 года.
32CARS.ru 06:07
Происшествия
За взятку задержан начальник ивановской службы ветеринарии
Начальник службы ветеринарии Ивановской области Хосров Абдуллаев, известный в области человек, восьмой год возглавляющий службу ветеринарии, скомпрометировал себя незаконными действиями в адрес предпринимателей, работающих в сфере животноводства.
SM News 04:15
Футбол
«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба.
Газета.Ru 01:44
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.
Известия вчера в 23:18
Путешествия
В АТОР сравнили цены курортов России, Турции и Танзании
Самый бюджетный недельный тур в Стамбул в период с 1 по 7 августа будет стоить в 57,07 тысячи рублей на двоих, в Аланью – от 61,9 тысячи рублей (в отель 4* на "все включено"), а цены на Танзанию стартуют и от 156,5 тысячи рублей на двоих за тур.
Газета.Ru 05:21
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Общество
Число случаев коронавируса в мире удвоилось за шесть недель
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейесус рассказал о темпах пандемии коронавируса в мире.
Общественная служба новостей вчера в 07:58
Политика
В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске
Полиция действует корректно на протестных акциях, проходящих в Хабаровском крае в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала.
РБК 05:34
Происшествия
Актрису Ольгу Анохину ограбили во время операции в Москве
66-летнюю Заслуженную артистку РФ Ольгу Анохину ограбили во время операции в одной из элитных московских клиник.
Российская газета 04:33
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян про неблагодарную Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пост главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян про российско-армянские отношения вызвал у него в стране резко негативную реакцию.
Общественная служба новостей 06:08
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Политика
Песков назвал «сложным» вопрос возвращения офицеров РФ в состав СЦКК
В Кремле пока не могут говорить о конкретных условиях возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).
Известия 06:21
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Происшествия
Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек
В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Игры
В Steam появилась функция бета-тестирования игр
Компания Valve сегодня обновила функциональность сервиса цифровой дистрибуции Steam.
ITZine.ru 06:06
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Семьи, в которых оба родителя остались без работы, а детям не исполнилось 18 лет, получат по 3 000 рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле и августе.
Evo-rus.com 02:34
Гаджеты
В iPhone 8 и iPhone X нашли критическую уязвимость для взлома
Специалисты по безопасности утверждают, что в опасную зону такого взлома попали все iPhone или iPad, которые работают на чипсетах чипах А7-А11, то есть все мобильные устройства, начиная со старенького iPhone 5s, и заканчивая современным iPhone X. Единственным условием для обхода защиты является наличие физического доступа к устройству.
The GEEK 04:22
Общество
МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G
В сообщении компании говорится, что лицензия на создание охватывающей почти все регионы России (83 из 85) сети, в рамках которой связь будет осуществляться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020 выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года.
РБК 06:00
Футбол
«Зенит» близок к приобретению Дениса Черышева
Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев продолжит карьеру в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 05:10
Здоровье
Саратовскую систему здравоохранения ждет масштабная оптимизация
Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
REGNUM 05:52
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Гаджеты
Apple выпустила кабель Thunderbolt 3 Pro за 11 тысяч рублей
Evo-rus.com 02:50
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Авто
Компания Hyundai «подогрела» обновлённый кроссовер Santa Fe
Корейская марка Hyundai готовит «подогретую» версию обновлённого кроссовера Santa Fe — N Performance.
Журнал Авто.ру 03:00