Финансы

ВедомостиВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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Крупные банки вновь столкнулись с оттоком валютных вкладов

В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.
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Экономист прокомментировал сообщения об оттоке валютных вкладов

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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

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Общество

Гейтс назвал неэффективной систему тестирования на коронавирус в США

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал неэффективной американскую систему по выявлению заразившихся коронавирусом.
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Evo-rus.com вчера в 04:34
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Политика

Россия и США обсудили безопасность в космосе и улучшение каналов связи

"Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи, в частности улучшении коммуникаций между двумя странами по оперативным вопросам, связанным с космосом, с тем чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь в предотвращении и реагировании на инциденты в космосе и предотвратить непреднамеренную эскалацию", - говорится в сообщении.
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Экономика

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Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
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Происшествия

В Благовещенске кричащую девочку сняли с пятого этажа

Сегодня рано утром в Благовещенске пожарные сняли с пятого этажа маленькую девочку.
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Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

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Вести.Ru вчера в 04:52
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Культура

Названы претендующие на премию «Эмми» лучшие сериалы года

Оба шоу выдвинуты и в категории «Лучший драматический сериал», претендовать на «Эмми» в которой также будут «Лучше звоните Солу», «Корона», «Рассказ служанки», «Убивая Еву», «Очень странные дела» и «Мандалорец».
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После трех лет в качестве главы министерства здравоохранения Свердловской области в отставку отправлен Андрей Цветков, сообщает «Коммерсантъ».
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Происшествия

Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2

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Шоу-бизнес

Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак

Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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Политика

Дегтярев заявил Шнурову об идентичности мнений Путина и хабаровчан

Мнения Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровска не отличаются ни по одному вопросу, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью певцу, а ныне генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.
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Здоровье

В Бурятии за сутки коронавирус подтвердился у 39 человек

За сутки коронавирус подтвердился у 39 человек.
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Футбол

«Зенит» не планирует делать массовых закупок в летнее трансферное окно

Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев рассказал о летней трансферной политике клуба.
Газета.Ru 01:44
Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
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Политика

Соперница Лукашенко попросила не мучать ее вопросом о Крыме

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ответила на вопрос о принадлежности Крыма в эфире «Еврорадио».
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Президент Йемена назначил нового губернатора Адена

Решение о назначении нового губернатора Адена было принято на фоне заявлений Саудовской Аравии о согласии совета и центрального правительства Йемена на выполнение предложенного ею нового механизма по реализации заключенного в прошлом году Эр-Риядского соглашения о примирении между сепаратистами и властями.
РИА Новости 21:05
Кино

Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres

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"Уголовное дело направлено заместителю Генерального прокурора Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и последующего направления его материалов в суд для рассмотрения по существу", - рассказали РИА "SM-News".
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
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Общество

«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае

Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
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