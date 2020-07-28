Финансы
ВедомостиРБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
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В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.РБК01:00
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