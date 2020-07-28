В целом по банковскому сектору, по данным Банка России, средства россиян в иностранной валюте (с учетом денег на текущих счетах) на 1 июля достигли $89,56 млрд, за месяц увеличившись на $593 млн. Валютные сбережения россиян в банках росли второй месяц подряд после длительного оттока.

с чего всё началось

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Политика В Киеве переименовали улицу Российскую Киевский горсовет проголосовал за переименование улицы Российской в Дарницком районе города на улицу Юрия Литвинского, сообщила пресс-служба столичной мэрии. 3

Гаджеты Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5 Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi. 4

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,3K

Общество Вильфанд рассказал о последствиях геомагнитных бурь на этой неделе На Земле во вторник и среду возникнет опасная геомагнитная буря, из-за которой могут случиться проблемы со связью в северных регионах России.

Политика Twitter временно запретил Трампу-младшему публиковать сообщения Twitter временно запретил сыну президента США Дональда Трампа Бэррону публиковать сообщения за распространение ложной информации о COVID-19.

Происшествия СК возбудил дело после столкновения поездов в Петербурге По факту столкновения двух электровозов возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — заявили в СК. 391

Игры Астероид-лабиринт и высокая сложность: авторы The Outer Worlds подробнее рассказали о первом дополнении В интервью GameSpot директор по разработке Кэрри Пейтел (Carrie Patel) и художественный руководитель Мэтт Хансен (Matt Hansen) рассказали об особенностях окружения, а также о том, до какого уровня стоит прокачать персонажа перед тем, как отправиться в DLC.

Экономика В России закроется каждый десятый магазин До конца текущего года в России закроется не менее 10 процентов магазинов. 2

Киберспорт Турнир Voodoo League заподозрили в фейковых матчах Инсайдер Дмитрий «Korb3n» Белов сообщил, что на турнире Voodoo League Series играют ненастоящие команды.

Транспорт В московском метро проходят рейды по проверке масочного режима Рейды по проверке средств индивидуальной защиты продолжают проводиться в общественном транспорте Москвы, если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 317

Общество РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник. 391

Политика Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского. 167

Экономика Россия расширит возможности применения санкций против Украины Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы. 10

Политика Экс-депутат Рады назвал единственный способ достичь мира в Донбассе Бывший депутат украинской Рады Спиридон Килинкаров заявил, что у Киева есть только один способ добиться мира в самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Экономика Жителям России назвали сроки девальвации рубля Если стоимость барреля нефти снизится до 35-40 долларов, то курс рубля к американской валюте составит 75 рублей. 29