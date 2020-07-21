Общество

Российская газетаРоссийская газетаСоставлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Лучше всего в России живется в Петербурге и Москве. К такому выводу пришли составители рейтинга "Лучшие регионы для жизни", совместно выпущенного РБК и рейтинговым агентством Национальные кредитные рейтинги.
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с чего всё началось

РБК составил рейтинг регионов по качеству жизни

Худшие регионы для жизни Аутсайдерами рейтинга НКР по итогам 2019 года оказались республики Тыва, Карачаево-Черкесия, Алтай, Еврейская АО, Калмыкия, Ингушетия и Хакасия. В десятке отстающих также Марий Эл с Бурятией и Курганская область.
РБК02:00

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Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Российская газета03:38

Названо место Саратовской области в рейтинге регионов по качеству жизни

Версия-Саратов03:36

Стали известны лучшие регионы России по уровню жизни

Piter.tv03:25

Подмосковье включили в топ-5 лучших для жизни регионов

Телеканал 360°03:22

Татарстан не вошел в десятку рейтинга регионов по качеству жизни

Реальное время02:53

Названы самые лучшие для жизни регионы России

Московский Комсомолец02:43

10 важных фактов из рейтинга качества жизни в регионах России

РБК03:30
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Энергетика

Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы, которая ищет замену «Газпрому».
Lenta.ru вчера в 12:17
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Футбол

Дубль Роналду принес победу «Ювентусу» в матче с «Лацио»

Вести.Ru 00:55
Общество

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

РБК вчера в 08:59
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Происшествия

Все подтопленные дома в городе под Екатеринбургом освободились от воды

Все 63 жилых дома, подтопленные ранее из-за обильных осадков, освободились от воды в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
РИА Новости 02:55
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Политика

Врио главы Хабаровского края представили правительству региона

В понедельник президент Владимир Путин во время рабочей встречи с Дегтяревым по видеосвязи предложил ему стать врио губернатора Хабаровского края.
РИА Новости 02:22
1,5K
Экономика

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников

Отмечается, что Минфин может отказаться от индексации зарплат госслужащих в 2021 году может.
Газета.Ru 03:27
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Общество

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
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Политика

Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия России в G7

В сенат США был внесён проект резолюции против участия России в заседаниях G7. Проект внесли представители Демократической партии США.
RT на русском вчера в 18:51
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Армия и оружие

В Минобороны России заявили о готовности вакцины от коронавируса

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов в интервью газете «Аргументы и факты» заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая военными вирусологами и специалистами Центра имени Гамалеи, готова.
RT на русском 00:19
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Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
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Происшествия

Два жителя Челябинской области погибли от удара молний за две недели

Житель Златоуста (Челябинская область) погиб от удара молнии в поле. Это второй такой случай в регионе за две недели.
Известия 01:53
3
Шоу-бизнес

Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус

Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
Газета.Ru 00:11
6
Происшествия

Мать убитой Вики Тепляковой бросила своего второго ребенка и пропала

Здоровью ребенка ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются. Мать ребенка объявлена в розыск, сообщили в мэрии.
Сахалин.Инфо 03:12
1
Шоу-бизнес

Блогер Диденко встретила новую любовь через 4 месяца после гибели мужа

Считанные часы назад Екатерина, отвечая на очередную порцию вопросов от подписчиков, прозрачно намекнула на новый роман.
Территория новостей вчера в 03:48
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Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
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Политика

В Канаде начали критиковать украинцев за нацистские памятники

Дни24 03:16
Футбол

Главный судья РФС ответил на претензии «Спартака» по игре с «Зенитом»

АБН вчера в 10:54
3
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
259
Наука

Инженеры впервые разработали не режущийся материал

При проведении экспериментов материал не удалось разрезать угловыми шлифовальными машинами, дрелью и водоструйным резаком.
Популярная механика 03:10
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Гаджеты

AMD представит Ryzen 4000 (Renoir) во вторник, но продавать их в розницу не собирается

Как сообщает источник, модельный ряд гибридных процессоров Ryzen 4000, который собирается анонсировать AMD в грядущий вторник, будет состоять из шести моделей.
3DNews 19 июля в 10:14
Общество

Российские граждане могут получить еще три детских пособия в августе

По информации издания, российские семьи могут рассчитывать сразу на три пособии.
Лезги газет вчера в 17:58
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Шоу-бизнес

37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru вчера в 13:21
1
Шоу-бизнес

Новое заседание о разводе Пелагеи и Ивана Телегина пройдет в августе

По словам адвоката Пелагеи, новое заседание по бракоразводному делу назначено на 11 августа.
ГлобалМСК.ру 02:45
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Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
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Финансы

Сбербанк не планирует списывать субординированный кредит

Как сообщили в Сбербанке, Минфину было представлено право сохранить в основном капитале субординированный кредит в размере 150 млрд руб. в рамках смены акционеров.
Коммерсантъ 00:57
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Происшествия

Поиски пропавшего Ан-2 возобновили в Бурятии

В Бурятии возобновлена поисковая операция по поиску пропавшего самолета Ан-2. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:23
159
Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Lenta.ru вчера в 09:03
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Происшествия

Россиянка сбежала из «Дома-2» и пожаловалась на насилие

Lenta.ru 03:08
6
Происшествия

В Луцке мужчина захватил автобус и взял пассажиров в заложники

Мужчина захватил автобус в Луцке на Украине, взяв пассажиров в заложники. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции области.
ТАСС 03:42
Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за угрозы при взыскании долгов

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы до 500 тыс. рублей за применение угроз к должникам.
ТАСС вчера в 15:13
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