Политика

РИА НовостиРИА НовостиРБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Читать в источнике
Комментировать232
с чего всё началось

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

РБК сообщил о «крымском» аргументе в решении суда по делу ЮКОСа

RT на русском07:37

В решении против России на 50 миллиардов долларов нашли «крымский» аргумент

Lenta.ru06:18

Россию наказали на 50 миллиардов долларов за Крым в рамках дела «Юкоса»

URA.Ru00:30

Суд Гааги учел «крымский аргумент» в споре ЮКОСа с Россией

Коммерсантъ04:59

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

РИА Новости05:03

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

РБКвчера в 23:00

ЮКОС и мировое право

KM.ruвчера в 02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 07:57, Ашберн
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Lenta.ru 07:25
Биатлон

Кати Вильхельм: До сих пор жду от Логинова раскаяния и извинения

Bookmaker-ratings.ru вчера в 05:04
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 10:27
Финансы

Курс евро на торгах превысил 72 рубля

Курс евро на торгах Московской биржи вырос на 1,02% к уровню закрытия предыдущего дня и составил 72,005 рубля.
DP.RU 05:06
Культура

В Северодвинске 1 марта жахнет фестиваль фейерверков

Двина-Информ 07:20
Авто

Mazda откажется от новинок на два года

Согласно стратегии развития, к 2023 году компания планирует выпустить заднеприводное шасси, несколько рядных бензиновых и дизельных шестицилиндровых двигателей, а также гибридную силовую установку.
Quto.ru вчера в 05:34
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

У Владимира Путина нет двойников и не было. Хотя такой вопрос возникал, но он отказался от дублеров.
Российская газета 02:17
Происшествия

Пассажир избил таксиста, потому что у него не было детского кресла

Пассажир заявил, что тот обязан иметь детское удерживающее устройство, а также должен возместить затраченные по вызову деньги.
Саратов 24 06:40
Происшествия

В Кандалакше возбудили уголовное дело после покушения на ребенка

Уголовное дело по факту халатности возбудили в Кандалакше Мурманской области после того, как 15-летний подросток напал на 11-летнего ребенка.
Москва 24 07:21
Культура

Главную награду BAFTA получит Хидео Кодзима

Наивысшую награду Британской академии кино и телевизионных искусств за выдающиеся достижения в области видеоигр (BAFTA) получит японский геймдизайнер, сценарист, продюсер и руководитель разработки компьютерных игр Хидео Кодзима.
Красная весна 07:11
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

РБК 06:59
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия 06:32
Общество

Россиянам разрешили требовать деньги за отмененные поездки в Италию

Российским туристам разрешили требовать возврата денег за авиабилеты в Италию, Иран и Южную Корею, которые были аннулированы из-за вспышки COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru 07:22
Шоу-бизнес

Выставка в честь 85-летия ансамбля Семена Дунаевского открылась в Москве

Вечерняя Москва вчера в 12:58
Экономика

В Оренбуржье выявлены фальшивые деньги на 771 тыс. рублей

В Оренбургской области в 2019 году в банковской системе выявлено 197 фальшивых денежных знаков на 771,4 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службеОтделения по Оренбургской области Уральского главного Управления Центрального банка России.
REGNUM 02:47
Биатлон

Павлова и Стрельцов стали шестыми в супермиксте на ЧЕ по биатлону

RT на русском 07:14
Происшествия

На крупнейшем рынке Харькова произошли столкновения

Столкновения между неизвестными, частными предпринимателями и охранной фирмой произошли на крупнейшем рынке Харькова "Барабашово", в ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ, сообщает в четверг пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
РИА Новости 07:23
Шоу-бизнес

В увольнении Шепелева обвинили Собчак

Что происходит вчера в 06:23
Происшествия

В Кремле прокомментировали покушение на чеченского блогера

Как сообщало ИА REGNUM, днем 26 февраля в Польше неизвестный напал в квартире на блогера Тумсо Абдурахманова.
REGNUM 05:06
Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
StarHit.ru 03:00
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Происшествия

СК возбудил дело об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети»

РБК 06:08
Здоровье

Мать и дочь, ехавших из Ирана в Грузию, вернули назад в Азербайджан

Мать и дочь, ехавших в Грузию из Ирана через Азербайджан, на контрольно-таможенном пункте "Лагодехи" вернули назад в Азербайджан, сообщает Первый канал.
Sputnik Грузия 07:43
Биатлон

Норвежский журналист считает, что в биатлоне происходит обесценивание медалей

Журналист портала VG Лейф Вельхавен считает, что большое количество медалей, завоёванных сборной Норвегии на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, является не только положительным, но и отрицательным моментом.
Чемпионат вчера в 02:58
Гаджеты

Встроенная графика в Ryzen 7 4700U оказалась значительно производительнее GeForce MX250

Производительность встроенной графики Vega 7 в процессоре Ryzen 7 4700U была оценена 3DMark 11 в 5446 баллов.
3DNews вчера в 20:51
Армия и оружие

Военные проверят интернет Илона Маска в боевых условиях

Военные проверят возможность экстренного вывода небольшого спутника на орбиту с помощью запускаемой из-под крыла Boeing 747 ракеты-носителя.
Популярная механика 07:05
Хоккей

Емелин: «„Авангард“ подходит к первой игре плей-офф в приподнятом настроении»

Команда подходит к первой игре в приподнятом настроении.
Sport24.ru 05:15
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов

Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Интерфакс-Спорт вчера в 17:15
Футбол

«Уральские авиалинии» стали партнером ФК «Спартак»

Авиакомпания "Уральские авиалинии" стала партнером московского "Спартака", торжественная церемония подписания контракта прошла на стадионе "Открытие Арене" в четверг.
Интерфакс-Спорт 06:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное