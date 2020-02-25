Политика
РИА НовостиРБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Читать в источнике
Оценить246
с чего всё началось
Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Культура
Amazon купил у «Пятницы» шоу «Инстаграмщицы»
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
Биатлон
Губерниев послал «в задницу» тех, кто требует от Логинова покаяться
Кто всё ещё требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в задницу.
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Общество
«Каменный век». Зампред Сбербанка раскритиковал чековые книжки США
В Америке 40% расчетов по-прежнему делается чеками. Вы представляете, люди в каменном веке живут.
Футбол
Семак сообщил о состоянии Дзюбы перед игрой с «Локомотивом»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что лидер команды Артем Дзюба перед матчем 20-го тура чемпионата России против московского «Локомотива» тренируется по индивидуальной программе.
Политика
Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией
Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.
Экономика
Банк «Санкт-Петербург» банкротит отель
Уточняется, что сумма исковых требований банка превысила 3,8 млрд руб. Банк "Санкт-Петербург" подал иск на 5,5 млрд рублей В ноябре прошлого года банк "Санкт-Петербург" сначала подал иск на 5,5 млрд руб. к АО "Талион", материнской компании ЗАО "Елисеев Палас Отель" (дело № А56-116440 / 2019), а затем и к самому "Елисеев Палас Отелю" на ту же сумму (№ А56-117707 / 2019).
Происшествия
Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России
Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Хоккей
Определились пары первого раунда плей-офф КХЛ в Восточной конференции
Все пары первого раунда плей-офф в Восточной конференции определились после победы екатеринбургского «Автомобилиста» над омским «Авангардом».
Шоу-бизнес
Наталья Поклонская высказалась против артистов в политике
Финансы
Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода
Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Биатлон
На чемпионате Европы по биатлону стартуют смешанные эстафеты
В четверг, 27 февраля, на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся одиночная смешанная (сингл-микст) и смешанная эстафеты.
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Здоровье
«Ростех» начнет поставки российского медицинского оборудования в Гану
"Ростех" расширяет географию поставок российского высокотехнологичного медицинского оборудования в страны Африки: Гана закупила неонатальные фототерапевтические облучатели – приборы для лечения желтухи у новорожденных без использования лекарственных препаратов, говорится в сообщении госкорпорации.
Космос
Камеры NASA засняли преследующий МКС НЛО
Камеры NASA засняли, как недалеко от МКС появился НЛО.
Политика
Песков пояснил слова Путина о претензиях на активы экс-республик СССР
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Владимира Путина о претензиях России на активы бывших республик СССР из-за долгов, передает корреспондент "Газеты.Ru" По его словам, речь идет о проблеме перерегистрации советской заграничной собственности.
Политика
В ОНФ прокомментировали объединение с «Единой Россией»
Журналистка РИА Новости задала вопрос главе Исполкома ОНФ Михаилу Кузнецову об объединении Народного фронта с партией «Единая Россия».
Политика
В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Космос
В центре Млечного Пути обнаружены удивительные объекты
Наблюдая за центром Млечного Пути с помощью радиотелескопа MeerKAT, астрономы зафиксировали популяцию уникальных нитей, пронизывающих богатую молекулярным газом область вблизи сердца нашей Галактики.