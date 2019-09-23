Путешествия
ТАССРБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Пулково к 2025 году ожидает прироста пассажиров из Германии (514 тыс.), Франции (496 тыс.), Великобритании (375 тыс.), Италии (357 тыс.) и Испании (343 тыс.). По данным РБК, иностранные перевозчики планируют совершать полеты круглый год - в соотношении 60% летом и 40% зимой.
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с чего всё началось
Кто полетит из Пулково Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую "свободу воздуха".РБК10:32
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