Кто полетит из Пулково Три европейских лоукостера в августе 2019 года предоставили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково, в котором правительство в тестовом режиме откроет седьмую "свободу воздуха".

с чего всё началось

Пулково к 2025 году ожидает прироста пассажиров из Германии (514 тыс.), Франции (496 тыс.), Великобритании (375 тыс.), Италии (357 тыс.) и Испании (343 тыс.). По данным РБК, иностранные перевозчики планируют совершать полеты круглый год - в соотношении 60% летом и 40% зимой.

РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково

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