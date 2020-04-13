Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.

с чего всё началось

Банки хотят получить доступ к счетам клиентов, претендующих на кредитные каникулы, чтобы быстрее оценивать снижение их доходов, сообщает РБК со ссылкой на источники в двух кредитных организациях из топ-30.

РБК узнал о планах банков проверять счета претендентов на кредитные каникулы

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