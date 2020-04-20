Коронавирус
ВедомостиРБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. По их информации, федеральные власти рассматривают такой сценарий как основной.
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с чего всё началось
Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.РБК12:00
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Энергетика
Стоимость нефти марки WTI упала ниже нуля
Цена изменилась на цену марки WTI – она ушла в отрицательную зону, подешевев на 300%. То же происходит с российским «черным золотом».
Gazeta.SPb 16:20
Общество
В Москве умерли 29 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 29 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:39
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва 11:45
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
Роспотребнадзор обозначил пик заболеваемости коронавирусом
Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может наступить в начале мая или раньше.
Тульская пресса 15:03
Армия и оружие
The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО
Американский политический журнал The National Interest назвал 10 причин для ликвидации НАТО.
Актуальные Новости вчера в 09:20
Общество
Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции
В ходе виртуального митинга, который ростовчане устроили у здания регионального правительства на площади Советов, участники пожаловались властям на нехватку средств на оплату кредитов, в том числе ипотечных, коммунальных услуг, отсутствие гуманитарной помощи.
REGNUM 09:35
Здоровье
Осетинский врач назвал незаконный митинг «очагом разноса коронавируса»
Мощным очагом распространения коронавирусной инфекции назвал прошедший сегодня по Владикавказе стихийный митинг против режима самоизоляции главный врач республиканской клинической больницы Астан Митциев, 20 апреля его заявление опубликовала пресс-служба главы региона.
ИА Красная Весна 16:21
Общество
В России суды впервые начнут рассматривать дела по интернету
В связи с распространением коронавирусной инфекции суды в России впервые начнут рассматривать дела с помощью интернета.
9111.ru 10:12
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Хоккей
Григоренко стал игроком «Коламбуса»
В завершившемся сезоне КХЛ Григоренко набрал 41 очко (19+22) в 49-и матчах регулярного сезона.
ODDS.ru 10:13
Общество
В Петербурге у курсантов академии выявили заражение коронавирусом
В Минобороны сообщили о заражении курсантов Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 14:23
Общество
Оппозиционеры проведут онлайн-митинг из-за мер против коронавируса
28 апреля проведут онлайн-митинг «За жизнь» из-за недовольства мерами, которые государство предпринимает по борьбе с коронавирусом, заявил муниципальный депутат Илья Азар в Facebook.
Ведомости 11:55
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru 16:42
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Футбол
Мещеряков назвал слухом информацию о Карпине в «Локомотиве»
По данным итальянского портала Tuttomercatoweb, руководство "Локомотива" уже на протяжении нескольких недель ведет переговоры с Карпиным, который тренирует "Ростов".
РИА Новости 15:05
Общество
В Москве умерли еще 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Футбол
Федун не видит смысла в завершении сезона РПЛ без зрителей
Владелец «Спартака» Леонид Федун не поддержал идею доиграть оставшиеся туры РПЛ при пустых трибунах, информирует «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 08:22
Наука
Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa 06:14
Футбол
Тренер «Казанки» назвал причину смерти защитника Самохвалова
Тренер московского клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Казанка» Александр Гришин сообщил, что причиной смерти 22-летнего защитника Иннокентия Самохвалова стала сердечная недостаточность.
РБК 14:14
Гаджеты
SteelSeries выпустила гарнитуру в честь Cyberpunk 2077
Компания SteelSeries, которая достаточно долго находится на рынке компьютерной периферии, решила выпустить интересную гарнитуру и серию аксессуаров в честь релиза Cyberpunk 2077.
Megaobzor.com 13:58
Политика
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец 10:21
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы
Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor 06:41
Общество
Губернатор потребовал оптимизировать выдачу новых пропусков в Ростове
Как сообщили в пресс-службе главы региона, губернатор потребовал по возможности перевести приём заявок на электронную основу, нарастить число пунктов выдачи бланков и организовать их работу таким образом, чтобы горожанам не приходилось нарушать санитарные нормы.
1rnd.ru 08:24