Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, направил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, рассказали РБК два источника, знакомые с их содержанием.

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Вице-премьер Дмитрий Козак направил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову замечания по законопроекту о защите и поощрении инвестиций («капиталовложений»). Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с их содержанием.

РБК узнал о замечаниях Козака к законопроекту о защите инвестиций

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