Экономика

ВедомостиВедомостиРБК узнал о замечаниях Козака к законопроекту о защите инвестиций

Вице-премьер Дмитрий Козак направил вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову замечания по законопроекту о защите и поощрении инвестиций («капиталовложений»). Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с их содержанием.
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Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова»

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность, направил первому вице-премьеру и главе Минфина Антону Силуанову замечания относительно законопроекта о защите и поощрении капиталовложений, рассказали РБК два источника, знакомые с их содержанием.
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Козак заявил о коррупционных рисках законопроекта для «списка Белоусова»

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РБК: Козак предупредил о коррупционных рисках законопроекта о о защите и поощрении капиталовложений

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РБК узнал о замечаниях Козака к законопроекту о защите инвестиций

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Российский политик. Заместитель председателя правительства Российской Федерации с 14 октября 2008 года. Министр регионального развития Российской Федерации.
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