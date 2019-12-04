Экономика
ВедомостиРБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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Космос
В США предрекли «начало конца» России как космической державы
С началом полетов американских кораблей к МКС Россия не досчитается примерно по 85 млн. долларов за каждое место для американских астронавтов, что будет означать начало конца "российской космической державы".
Экономика
В России снизились продажи вина и водки
В России снизилось число продаж некоторых алкогольных напитков, в том числе вина и водки.
Шоу-бизнес
Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии
Происшествия
Два человека погибли в ДТП под Тулой
На трассе Тула-Новомосковск в районе деревни Сергиевское Киреевского района около 10 часов утра произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля.
Культура
Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Авто
Михаил Исаев объяснил покупку 11 иномарок «оптимизацией затрат»
Глава Саратова Михаил Исаев прокомментировал ИА "Взгляд-инфо" покупку за бюджетный счет 11 иномарок для нужд мэрии.
Политика
В ГД прокомментировали отказ делегации из России в американских визах
Отказ российской делегации в американских визах свидетельствует о том, что Соединенные Штаты Америки отгораживаются от России и не хотят вступать в диалог по актуальным вопросам, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР).
Общество
Голубев рассказал о работе Быковской и презумпции невиновности
Губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые прокомментировал арест министра здравоохранения региона Татьяны Быковской.
Шоу-бизнес
54-летняя Таисия Повалий впервые стала бабушкой
Таисия Повалий долго ждала, когда ее единственный сын Денис подарит ей внука и, наконец, дождалась.
Происшествия
В Белгородской области произошел взрыв газа в жилом доме
Стена с первого по четвертый этажи обрушилась в жилом доме в результате взрыва бытового газа.
Общество
В США арестовали гражданина России
Правоохранительные органы США арестовали по обвинению в финансовых махинациях группу лиц, среди которых находился гражданин РФ.
Общество
Мосгорсуд отменил арест квартиры Майкла Калви
Мосгорсуд принял решение об отмене ареста квартиры основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный", передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Общество
Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%
За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Политика
Премьер Монголии заявил о старте проекта газопровода из России в Китай
Премьер-министр Монголии Ухнагийн Хурэлсух заявил о старте проекта газопровода из России в Китай через территорию Монголии.
Кино
Режиссер «Бегущего в лабиринте» снимет новую «Планету обезьян»
Студия Fox готовит очередной фильм франшизы «Планета обезьян» и уже определилась с кандидатурой режиссера — кино поставит Уэс Болл, в послужном списке которого числится трилогия «Бегущий в лабиринте».
Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.
Политика
В ЛНР не удивлены намерением Киева продлить закон о статусе Донбасса
Представители от самопровозглашенных республик Донбасса на переговорах в Минске прогнозировали, что Киев продлит старый закон о статусе Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
Здоровье
Онколог сообщил, в каком возрасте нужно начинать проверяться на рак
Руководителем онкологического отделения МОНИКИ, врачом Александром Аллахвердяном подробно рассказано о том, как правильно определить возраст, в котором следует начинать проводить обследования на наличие рака в организме.
Общество
Основатели Google Пейдж и Брин ушли с постов в Alphabet
Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин ушли со своих постов в материнской компании Alphabet, сообщает AP со ссылкой на заявление компании.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Происшествия
В Благовещенске ребенок впал в кому после аквапарка
Шоу-бизнес
Сын Пугачевой и Галкина построил в детской маленькую звонницу
Сын Пугачевой и Галкина построил в детской маленькую звонницу Импровизированные колокола зазвучали прямо в замке именитого семейства.
Политика
Иран назвал условие для начала переговоров с США
Тегеран по-прежнему готов к переговорам с Вашингтоном, но США должны снять санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
Происшествия
Сотрудник ГИБДД расстрелял пьяного мужчину под Ростовом-на-Дону
Сотрудник управления ГИБДД по Ростовской области застрелил жителя Красносулинского района.
Шоу-бизнес
Звезду «Дома-2» Евгению Феофилактову бросил ливанский жених
Совсем недавно одна из бывших участниц "Дом-2" Евгения Феофилактова говорила о том, что у неё появился возлюбленный - бизнесмен из Ливана Маджид Гиагиа.