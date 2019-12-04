Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Политика Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине Парламент Венгрии обратился в Госдуму с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Технологии Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Политика На Украине объяснили опасность «Турецкого потока» для страны Землянский добавил, что «Турецкий поток» будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.

Общество В Москве начался снос киноцентра «Соловей» Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.

Политика Киев продлил спецпошлины на российские товары до 31 декабря 2020 года Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года в ответ на аналогичные действия РФ, сообщил в среду депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко.

Политика В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Религия Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.

Политика Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7 В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей, соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ.

Футбол Месси получил шестой «Золотой мяч» Полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football - «Золотой мяч».

Общество В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.

Здоровье Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».