Экономика
ВедомостиРБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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Происшествия
На нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошёл пожар
Политика
Венгрия попросила Россию помочь в защите прав нацменьшинств на Украине
Парламент Венгрии обратился в Госдуму с просьбой объединить усилия для защиты прав языковых нацменьшинств на Украине, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Технологии
Group-IB рассказала о способе перехвата переписки в Telegram
Злоумышленники могут получить доступ к переписке в Telegram на устройствах iOS и Android у клиентов разных операторов сотовой связи, выяснили специалисты Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве под Белгородом
Врачи Белгородской областной клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при взрыве бытового газа в многоэтажке поселка Яковлево.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Политика
На Украине объяснили опасность «Турецкого потока» для страны
Землянский добавил, что «Турецкий поток» будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Политика
В России проработают проект газопровода через Монголию в Китай
Министерству энергетики России и «Газпрому» поручили проработать проект газопровода через Монголию в Китай.
Хоккей
Кучеров принес победу «Тампе-Бэй» в матче против «Нэшвилла»
Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров принес победу своей команде в матче против "Нэшвилла".
Происшествия
Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД
Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Энергетика
Bloomberg: ОПЕК видит окончание «Золотого века» сланцевой нефти в США
«Золотой век» добычи сланцевой нефти в США окончен, считают в организации стран экспортеров нефти (ОПЕК), 3 декабря сообщает агентство Bloomberg.
Общество
В Москве начался снос киноцентра «Соловей»
Работы по сносу киноцентра "Соловей" начались в среду в Москве, спецтехника "снимает" металлический фасад здания, передает корреспондент ТАСС.
Политика
В Кремле дали комментарий на тему роста расходов НАТО на оборону
Решение стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО) об увеличении расходов на оборону только является подтверждением обеспокоенности Кремля об экспансионистской деятельности данной организации.
Политика
Киев продлил спецпошлины на российские товары до 31 декабря 2020 года
Кабинет министров Украины продлил действие спецпошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года в ответ на аналогичные действия РФ, сообщил в среду депутат фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Украины Алексей Гончаренко.
Происшествия
Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты
Политика
В Совфеде отреагировали на новый отказ в визах США делегации из России
Отказ США в выдаче виз делегации Федерального казначейства России и сотруднику российского МИД наносит очередной удар по двусторонним отношениям и не останется без ответа, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак спровоцировала слухи о своей второй беременности
Последний ролик на странице Ксении заставил многих предположить, что звезда ждет второго ребенка.
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Немного безумно думать о чемпионстве „Манчестер Сити“ в АПЛ»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Бернли» (4:1) в матче 15-го тура чемпионата Англии.
Политика
Палата представителей приняла резолюцию против включения России в G7
В резолюции говорится о неодобрении включения России в будущие саммиты G7 до тех пор, пока она не будет уважать территориальную целостность своих соседей, соответствовать нормам международного права и придерживаться стандартов демократических обществ.
Футбол
Месси получил шестой «Золотой мяч»
Полузащитник сборной Аргентины и испанской «Барселоны» Лионель Месси в шестой раз получил приз лучшему футболисту года по версии France Football - «Золотой мяч».
Политика
Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией
Казахстан не считает присоединение Крыма к России аннексией, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью Deutsche Welle.
Общество
В ГИБДД объяснили исключение «площадки» из экзамена на права
Этап «площадка» исключается из экзамена для получения водительских прав, чтобы научить кандидатов ездить в реальных условиях и не дублировать внутренние экзамены автошкол.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек
В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Здоровье
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Общество
Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах
Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.
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