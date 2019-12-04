Экономика

ВедомостиВедомостиРБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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