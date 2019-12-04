Экономика
ВедомостиРБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Политика
На Украине заявили о продлении действия пошлин на товары из России
«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия России», — написал парламентарий в своём Facebook.
Происшествия
В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским
Житель Перми открыл стрельбу по прохожим из ружья, передает "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.
Происшествия
Не менее десяти человек пострадали при пожаре в колледже в Одессе
Как минимум десять человек пострадали в результате пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одессе.
Политика
Казахстан отказался считать воссоединение Крыма с Россией аннексией
Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией, произошедшее в 2014 году, аннексией.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли завела роман с молодой актрисой
На днях в Сети появилась информация, что 44-летняя Анджелина Джоли состоит в романтических отношениях с 32-летней актрисой Эван Рейчел Вуд.
Происшествия
На нефтеперекачивающей станции в Татарстане произошёл пожар
В Альметьевском районе Татарстана произошёл пожар на нефтеперекачивающей станции «Калейкино».
Шоу-бизнес
Самую красивую женщину в мире сняли в купальнике
Папарацци сфотографировали американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид, внешность которой ранее признали идеальной, во время отдыха у бассейна в Майами.
Политика
Песков ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал беспочвенными обвинения в причастности российских спецслужб к убийству грузинского полевого командира чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили.
Общество
В ГИБДД объяснили решение об отмене «площадки» на экзамене
Госавтоинспекция пояснила решение об исключение этапа "площадка" из экзамена на получение водительских прав.
Происшествия
Полицейский застрелил ростовчанина за нападение на сотрудника ГИБДД
Сотрудник ГИБДД Ростовской области застрелил мужчину, угрожавшего ему пистолетом. Об этом сообщает региональный СК по городу Красный Сулин.
Культура
Федор Добронравов не собирается уходить из сериала «Сваты»
Инсайдер от имени актёра Фёдора Добронравова рассказал, что ждёт дальше сериал "Сваты".
Происшествия
В Москве сотрудницу банка заподозрили в краже восьми миллионов рублей
Столичные полицейские задержали подозреваемых в попытке кражи восьми миллионов рублей у пенсионера.
Наука
Студент из Швейцарии разгадал столетнюю задачу по физике
Судент, обучающийся в Федеральной политехнической школе Швейцарского города Лозанны, Васим Дауади сумел разгадать задачу с физическими свойствами пузырьков воздуха в воде.
Происшествия
В жилом доме в Белгороде взорвался газ
Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, бытовой газ взорвался в доме на Южной улице в поселке Яковлево, он находится в черте города.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым получит SoC Snapdragon 865
Xiaomi заявила, что одним из первых смартфонов, работающих на этом процессоре станет смартфон Mi 10.
Общество
Сегодня школьники Башкирии пишут итоговое сочинение
В Башкортостане сегодня старшеклассники пишут итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Общество
Илон Маск извинился в суде перед дайвером, которого назвал педофилом
Nicole Kubelka / globallookpress / соцсети Глава компании SpaceX Илон Маск в суде, где рассматривается иск о клевете, извинился перед британским дайвером Верноном Ансвортом, которого назвал педофилом.
Космос
В США констатировали агонию России как космической державы
Регулярные пилотируемые миссии американских космических кораблей к МКС, которые должны стартовать летом 2020 года, «ознаменуют начало конца России как космической державы», пишет The Hill.
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Религия
Патриарх Кирилл прокомментировал законопроект о домашнем насилии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к законопроекту о профилактике семейно-бытового насилия.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Технологии
Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС
Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.
Армия и оружие
Реактивная система «Торнадо-С» впервые поступит в войска ЦВО
Парк вооружения бригады реактивной артиллерии Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Курганской области, впервые пополнится комплектами модернизированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С", идущими на замену реактивным системам "Ураган".
Политика
В Госдуме объяснили отказ делегации РФ в визах США
Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий.
Политика
Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.
Общество
Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой
Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.