Экономика

ВедомостиВедомостиРБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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Пакистан предложил из-за санкций заменить «Ростех» в проекте газопровода

РБК02:00

РБК: Пакистан просит заменить «Ростех» в проекте газопровода «Север—Юг» из-за санкций

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