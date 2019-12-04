Минэнерго предложило «Зарубежнефти» войти в проект строительства газопровода в Пакистане «Север — Юг», заменив «дочку» «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы». Об этом РБК сообщил источник в «Зарубежнефти», и подтвердили два источника, близких к проекту.

с чего всё началось

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

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