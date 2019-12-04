Экономика

ВедомостиВедомостиРБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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с чего всё началось

Пакистан предложил из-за санкций заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» войти в проект строительства газопровода в Пакистане «Север — Юг», заменив «дочку» «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы». Об этом РБК сообщил источник в «Зарубежнефти», и подтвердили два источника, близких к проекту.
РБК02:00

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Пакистан предложил из-за санкций заменить «Ростех» в проекте газопровода

РБК02:00

РБК: Пакистан просит заменить «Ростех» в проекте газопровода «Север—Юг» из-за санкций

Коммерсантъ03:01

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Ведомости02:47

Российская госкорпорация лишилась контракта из-за санкций

Lenta.ru04:11

Пакистан из-за санкций попросил убрать «Ростех» из проекта строительства газопровода

Взгляд.ру05:51
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия

Историку Соколову поменяли сокамерника в «Бутырке», сообщили в ОНК

Обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки петербургский историк Олег Соколов получил нового сокамерника в СИЗО "Бутырка", сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.
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Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Происшествия

Под Тверью железнодорожники останавливали и грабили вагоны

В Твери начался суд над участниками банды, грабившей железнодорожные вагоны.
Вести.Ru 04:46
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Школьники из России по итогам международного исследования качества образования PISA (Programme for International Student Assessment) показали спад читательской, математической и естественно-научной грамотности.
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В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3

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Нападающий, который играет в «Барселоне» и выступает за национальную сборную Аргентины, был награжден в шестой раз, и тем самым стал самым титулованным футболистом мира.
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Происшествия

При пожаре в Одесском колледже пострадали 12 человек

12 человек пострадали при пожаре в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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Футбол

Слуцкий устроил прощальный обед с футболистами «Витесса»

Экс-тренер голландского «Витесса» и сборной России Леонид Слуцкий устроил прощальную встречу с футболистами.
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Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
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Происшествия

В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим и полицейским

Газета.Ru вчера в 23:32
Политика

Кремль ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Публикации немецких СМИ о "связи" России с убийством гражданина Грузии в Берлине не омрачат встречу Владимира Путина и Ангелы Меркель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:26
Культура

Федор Добронравов раскрыл будущее сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнитель главной роли в сериале «Сваты», рассказал о будущем телепроекта.
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Экономика

Всемирный банк: вклад нацпроектов в рост ВВП РФ составит 0,1% в 2020 году, в 2021 году - до 0,3%

"Согласно нашим прогнозам, в 2020 году вклад национальных проектов в ВВП составит около 0,1 процентного пункта, а в 2021 году - 0,2-0,3 процентного пункта по мере ослабления негативного влияния повышения НДС и ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов", - отмечают эксперты Всемирного банка.
Будущее России. Национальные проекты 06:05
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Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
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В Благовещенске ребенок впал в кому после посещения аквапарка

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Технологии

Хакеры из Самары взломали Telegram

Пользователю приходили сообщения в Telegram от сервисного канала мессенджера с кодом подтверждения, который владелец аккаунта не запрашивал.
Газета.Ru 05:11
Армия и оружие

В ЛНР усовершенствовали взятый в плен украинский танк

Народная милиция Луганской народной республики в кустарных условиях усовершенствовала трофейный украинский танк «Булат».
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

Воинская часть, где проходил службу обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов, до конца года будет расформирована, сообщил РБК источник в Минобороны.
РБК 05:31
Политика

Украина продлила антироссийские санкции

«Кабмин продлил на год действие пошлин против российских товаров до 31 декабря 2020 года как ответ на аналогичные действия РФ», — написал Гончаренко.
Lenta.ru 05:56
Общество

ГД одобрила поправки в проект о налоге для самозанятых в 19 регионах

Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года на 19 регионов России.
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Авто

В обновленных Lada 4x4 нашли недоработки

Представитель «АвтоВАЗа» в свою очередь заявил, что «серийное производство обновленной модели еще не стартовало».
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Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865

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Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
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Общество

Валдис Пельш прокомментировал сообщения о госпитализации

Lenta.ru 05:36
Шоу-бизнес

Солистка Artik&Asti выходит замуж

Солистка группы Artik&Asti Анна Дзюба выходит замуж за бизнесмена Станислава Юркина, свадьба запланирована на 2020 год.
Life.ru вчера в 11:46
Экономика

«Газпром» продает 34% латвийского оператора Conexus Baltic Grid

"Газпром" объявил открытый аукцион по продаже 34,09911% (13 566 701 акций) Conexus Baltic Grid, следует из материалов электронной площадки "Газпромбанка".
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Общество

Ирина Шейк сразила Лондон платьем цвета «мокрый асфальт»

33-летняя модель облачилась в облегающее платье от Burberry цвета «мокрый асфальт».
Телепрограмма вчера в 09:30
Гаджеты

Huawei научилась обходиться без американских комплектующих

После разборки Huawei P30 Pro, выяснилось, что в смартфоне 1 631 деталь, из которых всего 15 были американскими.
Astera вчера в 04:42
Происшествия

Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы

Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
REGNUM вчера в 12:17
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Российский предприниматель, мажоритарный акционер, председатель совета директоров Трубной металлургической компании, владелец и президент Группы Синара, кандидат технических наук, доктор экономических наук, член Бюро Правления РСПП, президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, председатель Наблюдательного совета Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
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