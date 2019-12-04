Минэнерго предложило «Зарубежнефти» войти в проект строительства газопровода в Пакистане «Север — Юг», заменив «дочку» «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы». Об этом РБК сообщил источник в «Зарубежнефти», и подтвердили два источника, близких к проекту.

с чего всё началось

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Политика Германия выслала двух сотрудников российского посольства МИД Германии принял решение выслать двух сотрудников российского посольства в Берлине, говорится на официальной странице ведомства в Тwіттеr.

Происшествия При пожаре в Одесском колледже погибла преподавательница В Одессе скончалась женщина 1976 года рождения, пострадавшая в результате пожара в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Авто Показали обновленный Opel Insignia 2020 модельного года Публичная премьера Opel Insignia 2020 модельного года состоится на выставке в Брюсселе, которая пройдет с 10 по 19 января.

Происшествия В Перми мужчина открыл стрельбу по прохожим Мужчина открыл стрельбу по прохожим в Перми, погиб один человек, сообщают «Интерфакс» со ссылкой на источник и РЕН ТВ.

Политика Германия советует Украине привести газовую сеть в порядок Федеральное правительство Германии советует Украине заплатить разумную цену за российский газ и привести в порядок собственную систему газопроводов.

Политика Итоговый доклад демократов по импичменту Трампа обнародовали в США В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.

Политика Аксенов назначил шесть министров нового правительства Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указы о назначении шести министров нового правительства региона, отметив, что посты руководителей министерств образования и экономического развития заняли новички.

Экономика Президент России сократил расходы на медицину, образование и социалку Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».

Общество Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.

Шоу-бизнес Познер отказался отвечать Певцову на обвинение в предательстве Ранее Певцов выложил в своём аккаунте в Instagram видео, где он в образе Сталина прокомментировал слова Познера о том, что 10% при рождении имеют склонность к гомосексуализму.