Экономика
ВедомостиРБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода
Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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Минэнерго предложило «Зарубежнефти» войти в проект строительства газопровода в Пакистане «Север — Юг», заменив «дочку» «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы». Об этом РБК сообщил источник в «Зарубежнефти», и подтвердили два источника, близких к проекту.РБК02:00
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