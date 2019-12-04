Экономика

ВедомостиВедомостиРБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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с чего всё началось

Пакистан предложил из-за санкций заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» войти в проект строительства газопровода в Пакистане «Север — Юг», заменив «дочку» «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы». Об этом РБК сообщил источник в «Зарубежнефти», и подтвердили два источника, близких к проекту.
РБК02:00

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Пакистан предложил из-за санкций заменить «Ростех» в проекте газопровода

РБК02:00

РБК: Пакистан просит заменить «Ростех» в проекте газопровода «Север—Юг» из-за санкций

Коммерсантъ03:01

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Ведомости02:47

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Lenta.ru04:11

Пакистан из-за санкций попросил убрать «Ростех» из проекта строительства газопровода

Взгляд.ру05:51

Смена партнера. Газопровод Север - Юг в Пакистане будет, но не с Ростехом

Neftegaz.ru06:25
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ТАСС 05:36
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Федеральное правительство Германии советует Украине заплатить разумную цену за российский газ и привести в порядок собственную систему газопроводов.
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Экстренно госпитализирован Валдис Пельш

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Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit

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Кучеров принес победу «Тампе-Бэй» в матче против «Нэшвилла»

Российский нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров принес победу своей команде в матче против "Нэшвилла".
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В докладе отмечается, что Трамп стал первым президентом в истории США, который пытался мешать расследованию по импичменту, отвергая соответствующие полномочия конгресса и даже угрожая свидетелям.
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ФБК рассказал о ВТБ и личном самолете Светланы Медведевой за $50 млн

Как сказано в материале, речь идет о самолете Bombardier Global Express 5000 за 50 млн долларов.
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Ожидается, что расходы бюджета к концу декабря вырастут почти на 248 миллиардов рублей, большая часть из них пойдет на финансирование статьи «Национальная экономика».
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Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о переходе на электронные трудовые книжки с 2021 года.
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В Кремле оценили решение НАТО увеличить оборонный бюджет

Увеличение оборонных расходов стран НАТО подтверждает обеспокоенность Москвы экспансионистской деятельностью альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справок.
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Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
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В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

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Стала известна программа Загитовой на Финал Гран-при

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