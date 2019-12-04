Экономика

ВедомостиВедомостиРБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» заменить дочернюю компанию «Ростеха» – «РТ-Глобальные ресурсы» – в проекте строительства газопровода в Пакистане «Север – Юг», пишет РБК со ссылкой на источник в «Зарубежнефти» и два источника, близких к проекту.
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с чего всё началось

Пакистан предложил из-за санкций заменить «Ростех» в проекте газопровода

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» войти в проект строительства газопровода в Пакистане «Север — Юг», заменив «дочку» «Ростеха» «РТ-Глобальные ресурсы». Об этом РБК сообщил источник в «Зарубежнефти», и подтвердили два источника, близких к проекту.
РБК02:00

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Пакистан предложил из-за санкций заменить «Ростех» в проекте газопровода

РБК02:00

РБК: Пакистан просит заменить «Ростех» в проекте газопровода «Север—Юг» из-за санкций

Коммерсантъ03:01

РБК узнал о желании Пакистана заменить «Ростех» в проекте газопровода

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Neftegaz.ru06:25
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