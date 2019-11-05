Общество
ВедомостиРБК узнал об утечке данных владельцев кредитных карт Альфа-банка
Большинство из девяти клиентов, которым смог дозвониться корреспондент РБК, подтвердили, что недавно оформили кредитную карту в Альфа-банке. Один из клиентов после звонка мошенников заблокировал карту. Данные клиентов из договоров «Альфастрахования» РБК подтвердить не смог.
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с чего всё началось
Представитель Альфа-банка подтвердил РБК факт распространения персональных данных небольшого числа клиентов.РБКвчера в 23:00
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