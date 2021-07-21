По словам одного из собеседников РБК, представители АНО должны до 1 октября представить вице-премьеру Димитрию Чернышенко (является председателем наблюдательного совета организации) список мероприятий для достижения целей.
Авторами цели по десятикратному сокращению телефонного мошенничества выступили Сбербанк, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Ростелеком», «ЭР-Телеком Холдинг», ряд других компаний, а также ЦБ, МВД, Минцифры и Роскомнадзор, говорится в материалах рабочей группы.
Участники рынка и представители нескольких ведомств предложили включить в число целей нацпрограммы «Цифровая экономика» сокращение в десять раз телефонного мошенничества к 2024 году по сравнению с текущим уровнем, а также создание распределенного SOC (Security operations center) для обеспечения кибербезопасности государственной облачной инфраструктуры.
Компания SpaceX сообщила на своей странице в Twitter, что провела первые статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy: она, как ожидается, выведет космический корабль Starship на околоземную орбиту для его дальнейшего полета на Марс.