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Общество

РБК узнал о предложении включить борьбу с телефонным мошенничеством в нацпрограмму

Участники рынка и представители нескольких ведомств предложили сделать одной из целей национальной программы «Цифровая экономика» снижение телефонного мошенничества в десять раз к 2024 году.
Компания
По словам одного из собеседников РБК, представители АНО должны до 1 октября представить вице-премьеру Димитрию Чернышенко (является председателем наблюдательного совета организации) список мероприятий для достижения целей.
РБК
Представитель Минцифры сообщил, что о конкретных мерах и финансировании возможных мероприятий говорить рано.
РБК
Авторами цели по десятикратному сокращению телефонного мошенничества выступили Сбербанк, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), «Ростелеком», «ЭР-Телеком Холдинг», ряд других компаний, а также ЦБ, МВД, Минцифры и Роскомнадзор, говорится в материалах рабочей группы.
РБК

С чего всё началось

Борьбу с телефонным мошенничеством предложили сделать целью нацпрограммы

Участники рынка и представители нескольких ведомств предложили включить в число целей нацпрограммы «Цифровая экономика» сокращение в десять раз телефонного мошенничества к 2024 году по сравнению с текущим уровнем, а также создание распределенного SOC (Security operations center) для обеспечения кибербезопасности государственной облачной инфраструктуры.
РБК02:00

Подробнее о событии

Новая цель: в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» предложили сократить телефонное мошенничество в десять раз

BFM.ru06:41

РБК узнал о предложении включить борьбу с телефонным мошенничеством в нацпрограмму

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Борьба с телефонным мошенничеством может стать целью нацпрограммы

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Борьбу с телефонными аферистами могут добавить в цели нацпрограммы

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Борьбу с телефонным мошенничеством предложили включить в нацпрограмму

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