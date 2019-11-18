Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией «Иркут» (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд. Об этом РБК рассказал источник в правительстве и подтвердил источник, близкий к ОАК.

с чего всё началось

Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21 составила $9 млрд, сообщает РБК со ссылкой на источники. В эту цену входит только лизинг, техобслуживание и страховка в ней не учитываются.

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