Экономика
ВедомостиРБК узнал сумму контрактов на 175 самолетов МС-21
Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21 составила $9 млрд, сообщает РБК со ссылкой на источники. В эту цену входит только лизинг, техобслуживание и страховка в ней не учитываются.
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Сумма портфеля твердых заказов на 175 самолетов МС-21, сформированного корпорацией «Иркут» (производитель MC-21, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию), составляет порядка $9 млрд. Об этом РБК рассказал источник в правительстве и подтвердил источник, близкий к ОАК.РБК00:00
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Происшествия
Фигурант «московского дела» Новиков признал вину
Тверской районный суд Москвы 18 ноября начал рассмотрение дела 32-летнего стоматолога Павла Новикова.
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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
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Футбол
Черчесов объяснил поражение российской сборной в матче против Бельгии
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о поражении национальной команды в матче против сборной Бельгии.
REGNUM вчера в 02:44
Политика
Кремль назвал дату «нормандского саммита»
Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже, в настоящее время идет подготовка мероприятия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:08
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
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Общество
В правительстве оценили идею сократить время продажи алкоголя
В правительстве не считают необходимым рассматривать обращение об изменении времени продажи алкоголя.
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Украина не откажется от иска против России даже после того, как Москва вернула задержанные в Керченском проливе корабли.
Lenta.ru 06:03
Здоровье
Прекращение трансплантации почек российским детям опровергли
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава России (НМИЦ ЗД) опроверг информацию об отмене операций по трансплантации почек для детей с весом до шести килограммов из-за претензий к применяемому врачами препарату.
Lenta.ru 07:51
Общество
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза
Фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в 2-3 раза. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.
Российская газета 00:52
Общество
Глава Якутии подтвердил одобрение строительства моста через Лену
Одобрение строительства моста через реку Лену под Якутском от федеральных властей получено, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.
RT на русском 06:35
Политика
В ОБСЕ заявили о несоответствии выборов в Белоруссии нормам демократии
Специальный координатор и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт заявила, что парламентские выборы в Белоруссии «не соответствовали стандартам демократических выборов».
RT на русском 07:39
Политика
Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией
По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Общество
Путин положительно оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне
Президент России Владимир Путин положительно оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне.
ТАСС 07:31
Общество
На Урале умер писатель Игорь Сахновский
В Екатеринбурге умер писатель Игорь Сахновский, сообщил РБК писатель, член Союза писателей России Евгений Касимов.
РБК 07:23
Армия и оружие
Россия поставляет Ирану комплексы радиотехнической разведки
Москва поставляет Тегерану ненаступательное оружие, в том числе комплексы радиотехнической разведки, сообщил РИА Новости в понедельник на выставке в Дубае директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.
РИА Новости 07:04
Общество
Горелкин отзывает законопроект об информресурсах
Автор законопроекта о значимых информационных ресурсах депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») принял решение отозвать вою инициативу.
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Кино
Мировая касса «Джокера» превысила 1 млрд долларов
«Джокер» продолжает ставить новые рекорды: сегодня общие сборы ленты Тодда Филлипса превысили 1 млрд долларов — это первый фильм с рейтингом «18+» (R), достигший такого результата.
Игромания.ру 16 ноября в 12:04
Футбол
«Локомотив» проиграл «Уфе» в контрольном матче
Московский «Локомотив» потерпел поражение от «Уфы» в контрольном матче. Встреча прошла в Сочи и завершилась со счётом 2:0 в пользу уфимцев.
RT на русском 07:14
Технологии
Глава Nvidia заявил, что ставка на трассировку лучей стала выигрышной
Будущее игровых технологий за технологией трассировки лучей, разработанной компанией Nvidia, заявил глава корпорации Дженсен Хуанг в рамках минувшей квартальной отчетной конференции.
NewInform вчера в 03:50
Футбол
Билялетдинов вспомнил о провале сборной России десятилетней давности
Бывший футболист сборной России по футболу Динияр Билялетдинов высказался о провальном выступлении национальной команды в матче десятилетней давности.
Наша версия 02:49
Фигурное катание
Евгения Медведева планирует тренироваться в Канаде до конца карьеры
Российская фигуристка Евгения Медведева считает Торонто оптимальным местом для тренировок, спортсменка планирует работать в Канаде до конца спортивной карьеры.
ТАСС Спорт 03:48
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
Здоровье
В Оренбурге может в 6 раз подорожать «шоферская» медкомиссия
С 22 ноября стоимость «шоферской» станет значительно дороже.
56orb.ru 06:28
Игры
Новую Half-Life могут представить в этом году
The GEEK 06:21
Политика
Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления
Чеченский лидер Рамзан Кадыров объяснил смысл своих слов о том, что людей нужно убивать и сажать за оскорбления в интернете.
Газета.Ru 03:05
Футбол
Чистяков рассказал, как отреагировал на первый вызов в сборную
Защитник «Ростова» и сборной России Дмитрий Чистяков рассказал, как он узнал о вызове в национальную сборную.
Нева Спорт 16 ноября в 03:32
Футбол
На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии
В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
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Происшествия
Посадившая за руль ребенка жительница Челнов объяснила свой поступок
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева, которая посадила за руль автомобиля своего шестилетнего сына, объяснила свой поступок.
REGNUM вчера в 09:51
Общество
Киселев назвал революционным законопроект о виноделии России
Киселев отметил, что принимается закон, в котором впервые в истории России будет дано определение, что такое вино и что такое российское вино.
RuNews24.ru 00:10