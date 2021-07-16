Пика цены достигли в апреле — 89,3 руб. за 1 кг, в июне они снизились до 84,1 руб. Но для первого летнего месяца, когда бананы традиционно дешевеют, это самое высокое значение как минимум с 2013 года. Абсолютный ценовой максимум был зафиксирован в марте 2015 года: тогда 1 кг подорожал до 96,2 руб.

РБК 15 июля в 17:00