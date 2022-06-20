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РБК: в России определили механизм отрицательных ставок по валюте для юридических лиц

Минэкономразвития разработало законопроект, позволяющий банкам фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, пишет
 РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости
По версии регулятора, улучшить ситуацию могла бы девалютизация банковских балансов — снижение объемов привлеченных средств в валюте.
РБК
Размер вознаграждения может превышать величину процентов, начисленных по вкладу.
РБК
В конце мая ЦБ допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юридических лиц.
Телеканал 360°

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РБК: российским банкам разрешат применять отрицательные ставки к валютным вкладам
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