RT на русскомРБК: в России выпустили первые партии средств гигиены из отечественной целлюлозыПервые партии подгузников и прокладок произведены в России из отечественной целлюлозы.RT на русскомПосле введения санкций Евросоюза российские компании не смогли закупать целлюлозу необходимого типа, пояснила также директор входящей в ассоциацию компании «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева.ВедомостиВ продажу товары поступят, скорее всего, до конца июня после прохождения санитарно-гигиенической сертификации, говорит Зайцева и подтверждает Волокитин.РБКУ «Драйлок текнолоджиз» первая партия на российском сырье составила 1 млн подгузников и прокладок, у «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых.РБКЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомПрофильРБКРоссийская газетаLife.ruАктуальные НовостиAllNW.ruСеверпостНациональная служба новостейГазета.RuDP.RUИзвестияАБНГлагоLЭкономика сегодняФАНСахалин.ИнфоПсковская Лента НовостейПодробнее о событииРБК: российские производители выпустили первые подгузники и прокладки из местной целлюлозыРИА Новости05:08В России выпустили первые прокладки и подгузники из местной целлюлозыРБК02:00Самое цитируемоеВ России выпустили первые прокладки и подгузники из местной целлюлозыИзвестия04:48Глава «АУРА-Тех» Бирюков заявил о первой партии прокладок и подгузников из целлюлозыLenta.ru03:09В России начали производить подгузники и прокладки из отечественной целлюлозыГазета.Ru04:10В России выпустили первые прокладки и подгузники из отечественного сырьяМосковский Комсомолец03:48В России начали выпускать продукцию из собственной целлюлозыПрофиль04:16Показать ещёОценить1,6KПоделиться