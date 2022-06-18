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РБК: в России выпустили первые партии средств гигиены из отечественной целлюлозы

Первые партии подгузников и прокладок произведены в России из отечественной целлюлозы.
RT на русском
После введения санкций Евросоюза российские компании не смогли закупать целлюлозу необходимого типа, пояснила также директор входящей в ассоциацию компании «Драйлок текнолоджиз» Наталья Зайцева.
Ведомости
В продажу товары поступят, скорее всего, до конца июня после прохождения санитарно-гигиенической сертификации, говорит Зайцева и подтверждает Волокитин.
РБК
У «Драйлок текнолоджиз» первая партия на российском сырье составила 1 млн подгузников и прокладок, у «Фламинго» — 2 млн подгузников для взрослых.
РБК

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РБК: российские производители выпустили первые подгузники и прокладки из местной целлюлозы
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В России выпустили первые прокладки и подгузники из местной целлюлозы
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