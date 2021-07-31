В первом полугодии не было продано через ДДУ ни одной квартиры также на Камчатке, в Мурманской области, Республике Тыве и Еврейской автономной области — там продажи остановились после 1 июля 2019 года, когда девелоперам запретили строить жилье напрямую на деньги дольщиков.
Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что западные журналисты недовольны завоеванными медалями и формой российских спортсменов, их невозмутимой реакцией на «все козни и нападки».
Необходимо обратить внимание, что, кроме общих последствий банкротства, на гражданина накладывается еще одно ограничение: повторно подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке гражданин вправе только через десять лет.
Безопасности планеты угрожают около 25 тысяч космических объектов Члены Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях заявили о существовании скопления астероидов, представляющих опасность для Земли.
Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли переходные люки и впервые перешли на борт нового российского модуля «Наука» в составе Международной космической станции (МКС).