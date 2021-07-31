Будьте в Плюсе

РБК: в России выросло число регионов, где не продаются новостройки

В первом полугодии текущего 2021 года в семи субъектах РФ не было продано ни одной квартиры в новостройках, пишет РБК.
ПРАЙМ
Республика Карачаево-Черкесия стала седьмым регионом, в котором остановился рынок продажи жилья в новостройках.
РБК
В публикации отмечается, что отсутствие продаж на первичном рынке жилья объясняется практическим отсутствием рынка долевого строительства.
РИА Новости
Снижение зафиксировали в середине 2019 года — тогда девелоперам запретили возводить жилье на деньги дольщиков.
Lenta.ru

С чего всё началось

В России увеличилось число регионов, где вообще не продаются новостройки

В первом полугодии не было продано через ДДУ ни одной квартиры также на Камчатке, в Мурманской области, Республике Тыве и Еврейской автономной области — там продажи остановились после 1 июля 2019 года, когда девелоперам запретили строить жилье напрямую на деньги дольщиков.
РБК02:00

Подробнее о событии

РБК: в России выросло число регионов, где не продаются новостройки

РИА Новости10:14

В России выросло число регионов, где вообще не продаются квартиры в новостройках

ПРАЙМ09:59

В России увеличилось число регионов без новостроек

Lenta.ru09:36

В России увеличивается число регионов, где не продаются квартиры в новостройках

Эхо Москвы08:37

Больше — меньше. В Петербурге за полгода застройщики увеличили ввод жилья, а продажи притормозили

Фонтанка.Ру05:40

В России выросло число регионов совсем без продаж жилья в новостройках

Forbes05:25

В России увеличилось число регионов, где вообще не продаются новостройки

РБК02:00
Интересное

Захарова оценила реакцию западных СМИ на участие сборной России в ОИ

Представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что западные журналисты недовольны завоеванными медалями и формой российских спортсменов, их невозмутимой реакцией на «все козни и нападки».
REGNUM10:45

УФССП разъясняет способы и последствия процедуры банкротства граждан

Необходимо обратить внимание, что, кроме общих последствий банкротства, на гражданина накладывается еще одно ограничение: повторно подать заявление о признании его банкротом во внесудебном порядке гражданин вправе только через десять лет.
Взгляд-инфовчера в 07:21

Комитет ООН предупредил о большом количестве астероидов, приближающихся к Земле

Безопасности планеты угрожают около 25 тысяч космических объектов Члены Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях заявили о существовании скопления астероидов, представляющих опасность для Земли.
Центральная Служба Новостей29 июля в 03:53

Космонавты на МКС впервые вошли в модуль «Наука»

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров открыли переходные люки и впервые перешли на борт нового российского модуля «Наука» в составе Международной космической станции (МКС).
3DNews00:52