Общество
КоммерсантъРБК: в «Газпроме» отменили зарубежные командировки из-за коронавируса
В «Газпроме» с понедельника, 2 марта, отменены зарубежные командировки, за исключением особо важных, сообщает РБК со ссылкой на источники. Ранее о карантине в компании сообщал Telegram-канал «Газ-батюшка». Сотрудникам также рекомендовали воздержаться от поездок за границу.
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с чего всё началось
Как рассказали собеседники РБК, сотрудникам «Газпрома» в начале недели было разослано письмо за подписью заместителя председателя правления компании, генерального директора ее службы корпоративной защиты Сергея Хомякова, в котором без указания причин сообщалось, что зарубежные командировки сотрудников отменяются.РБК05:09
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Общество
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