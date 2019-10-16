Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле не обсуждают создание «зеленой» партии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании "зеленой" партии на повестке дня Кремля не стоит. Об этом информирует РИА "Новости".
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с чего всё началось

В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии

В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.
РБК01:00

Подробнее о событии

Кремль не рассматривает вопрос создания «зеленой» партии

РИА Новости05:45

Песков: вопрос создания «зеленой» партии не стоит в повестке дня Кремля

ТАСС05:35

В России появится «зеленая» партия

URA.Ru02:09

В Кремле обсуждают идею создания «зелёной» партии

Эхо Москвы02:30

РБК: в Кремле обсуждают создание зеленой партии

Коммерсантъ02:16

Песков опроверг информацию о планах Кремля создать «зеленую» партию

Ведомости06:01

В Кремле начали обсуждать идею создания «зеленой» партии

РБК01:00
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Общество

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом

REGNUM 14 октября в 15:12
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Жители Магнитогорска не хотят переезжать в дом, где погибли 39 человек

Доступ1 05:44
Политика

Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР

Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:38
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой.
Газета.Ru вчера в 04:30
Происшествия

В России мигрант два года насиловал и шантажировал 15-летнюю девочку

Lenta.ru вчера в 05:07
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Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
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Роналду заработал за рекламу в инстаграме в два раза больше Месси

Газета.Ru 05:23
Политика

На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 03:20
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об альтернативах истребителям F-35

Коммерсантъ вчера в 20:49
Происшествия

В крови насмерть сбитого в Кирове 6-летнего мальчика нашли алкоголь

В крови насмерть сбитого в Кирове шестилетнего мальчика обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Российская газета вчера в 15:05
Транспорт

«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%

Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Энергетика

На Украине газ для населения подешевел на 4,9%

Компания «Нафтогаз» снизила цену на природный газ для населения на 4,9%, сообщило 16 октября информационное агентство «Украинские новости».
REGNUM 04:18
Экономика

«Лукойл» может увеличить дивиденды за девять месяцев в два раза

Совет директоров «Лукойла» рекомендовал внеочередному собранию акционеров компании утвердить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 года в размере 192 руб. на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.
Rambler News Service 06:50
Политика

Зеленский назвал условие отвода сил в Донбассе

РИА Новости 06:27
Здоровье

Эксперты рассказали, как правильно питаться на работе

Эксперты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
РИА Новости 03:27
Общество

Суд арестовал акции сети поликлиник, принадлежащих Гинеру

Арбитражный суд Москвы 16 октября вынес решение о полном аресте акций сети поликлиник "Медис", владельцем которой является компания "Союз", принадлежащая президенту московского ЦСКА Евгению Гинеру.
ProstoProSport 05:22
Космос

Шокирующее заявление: «бог хаоса» Апофис врежется в Землю (Express, Великобритания) (Daily Express)

Хорн заявил, что этот астероид диаметром в 340 метров врежется в Землю где-то между Северным и Черным морями.
ИноСМИ 06:04
Здоровье

Электронные сигареты могут признать менее вредными

У производителей всех видов электронных сигарет может появиться право писать на упаковках своей продукции о преимуществах над обычными табачными изделиями.
Известия вчера в 19:26
Происшествия

Новгородская журналистка обвинила главреда газеты в изнасиловании

Новгородская журналистка Алина Щеглова обвинила главреда местной газеты в изнасиловании.
Колмово.ру вчера в 06:17
Политика

Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан на коне

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на гору Пэктусан, которая является самой высокой на Корейском полуострове и считается у местных жителей священной, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:44
Космос

NASA представило новые скафандры для полетов на Луну

Коммерсантъ 06:38
Культура

Ольга Кормухина подала иск на Полину Гагарину за песню Цоя

Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню «Кукушка», написанную Виктором Цоем.
News.ru 03:50
Единоборства

Гвоздик отмёл сомнения в победе над Бетербиевым

Чемпионат 05:09
Политика

Глава МИД Украины назвал альтернативу «формуле Штайнмайера»

По словам Пристайко, "формула Штайнмайера" была придумана и согласована правительствами, и она отличается от того, на что Киев соглашался ранее.
Экономика сегодня 14 октября в 21:49
Спорт

Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб

Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Никас Сафронов рассказал о «больших проблемах с лицом» у Ротару

63-летний художник Никас Сафронов раскритиковал 72-летнюю украинскую певицу Софию Ротару из-за ее внешности.
Вечерний курьер вчера в 14:44
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Миодраг Божович раскрыл секрет успеха Соболева в «Крыльях Советов»

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович рассказал об изменениях в нападающем Александре Соболеве, которые позволили ему начать забивать больше прежнего.
Реальное время 04:51
Футбол

Подозреваемые в расизме фанаты арестованы в Болгарии

Встреча отборочного этапа на Евро-2020 Болгария – Англия (0:6) дважды останавливалась из-за расистских выкриков болельщиков гостей.
Metaratings 04:54
Политика

Байден заявил о распаде НАТО при переизбрании Трампа президентом США

Если президента США Дональда Трампа переизберут на выборах 2020 года, альянс НАТО перестанет существовать.
РБК вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии

В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 вчера в 12:56
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