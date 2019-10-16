В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании "зеленой" партии на повестке дня Кремля не стоит. Об этом информирует РИА "Новости".

В Кремле не обсуждают создание «зеленой» партии

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