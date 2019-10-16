Политика
Газета.RuВ Кремле не обсуждают создание «зеленой» партии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о создании "зеленой" партии на повестке дня Кремля не стоит. Об этом информирует РИА "Новости".
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В политическом контексте обсуждается создание новой «зеленой» партии, которая при этом работала бы в конструктивном диалоге с властью, говорят все собеседники.РБК01:00
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