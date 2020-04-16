Политика
РБКВ Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
РБК направил запросы пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову и в Минобороны. В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
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с чего всё началось
В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.РБК13:01
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