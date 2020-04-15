Политика

РИА НовостиРИА НовостиРБК: в Кремле решили перенести парад Победы

В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным РБК, о переносе парада официально сообщат до конца этой недели, с соответствующим заявлением выступит Владимир Путин.
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с чего всё началось

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.
РБК13:01

Подробнее о событии

РБК: в Кремле решили перенести парад Победы

РИА Новости13:54

СМИ: Кремль решил перенести парад Победы

Коммерсантъ14:33

Парад Победы перенесли

Ёлдаш14:04

В Кремле принято решение перенести парад Победы на более позднюю дату

Эхо Москвы18:06

Источник сообщил, что решение о переносе парада Победы принято

Интерфакс13:25

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Lenta.ru13:18

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК13:01
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Экономика

Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
2,9K
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3,1K
Шоу-бизнес

Алла Пугачева принимает поздравления от близких и друзей

Знаменитые друзья и близкие с самого утра оставляют поздравления в инстаграме, устраивают сюрпризы и исполняют хиты певицы.
РИА Новости 09:59
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Происшествия

В Бурятии подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом

Улан-Удэ, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии за последние сутки подтвердили ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:10
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Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели из Коммунарки в «звездный госпиталь»

Певицу России Надежду Бабкину увезли из больницы в Коммунарке в госпиталь имени Вишневского в Красногорске.
DailyShow.Ru 18:54
11
Общество

Соловьев отказался от баттла с Уткиным

Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
1,1K
Политика

Трамп пообещал помочь России аппаратами ИВЛ

США помогут России и другим странам аппаратами искусственной вентиляции легких в связи с коронавирусом, когда наладят собственное производство, заявил президент Дональд Трамп.
РИА Новости 19:13
10
Финансы

Россия увеличила вложения в гособлигации США до $12,58 млрд

Россия за февраль увеличила вложения в американские государственные ценные бумаги до $12,58 млрд, сообщается в материалах Минфина США.
Коммерсантъ 18:57
2
Политика

Более 70 российских школьников застряли в США

В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru вчера в 12:07
4,3K
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,8K
Происшествия

СК возбудил дело в отношении владикавказца из-за фейка о коронавирусе

Управление Следственного комитета России в Республике Северная Осетия — Алания возбудило уголовное дело в отношении жителя Владикавказа из-за распространения ложной информации о коронавирусной инфекции.
Известия 15:23
9
Спорт

Чемпионка мира Ефимова: ни разу не пожалела о переезде в США

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова заявила, что не жалеет о переезде в США.
Газета.Ru 08:22
Общество

Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера

Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.
РИА Новости 17:10
2
Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
4,1K
Шоу-бизнес

Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети

Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой 06:25
9
Армия и оружие

В сети появилось видео единственного выстрела из атомной пушки

«Аннушка» была способна стрелять атомными снарядами на 20 миль, но во время тестов цель расположили в семи милях.
ГЛАС.RU 07:15
1
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о крушении Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, которое произошло в мае 2019 года.
Газета.Ru 07:21
423
Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
259
Футбол

Дзюба раскритиковал сборную России за выступление на Евро-2016

Форвард сборной РФ Артем Дзюба обрушился с критикой на игроков национальной команды, выступавших на Евро-2016.
ProstoProSport 09:45
Здоровье

Покровская больница в Петербурге приостановила прием новых пациентов

Перепрофилированная под пациентов с пневмонией Покровская больница в Санкт-Петербурге больше не принимает пациентов.
Pravda.Ru 14:54
10
Общество

Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников

Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
458
Общество

Собянин прокомментировал очереди в метро

Радио 1 03:55
1,4K
Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сегодня состоится премьера многосерийного сериала «Зулейха открывает глаза».
ToDay News Ufa 13 апреля в 05:07
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Гаджеты

Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S

Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews 13:02
Гаджеты

Apple представила новый iPhone SE

Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
Ведомости 11:35
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Футбол

«Агент получил от „Зенита“ 1,3 миллиона евро, а я — ни копейки». Куда пропал один из лучших российских талантов

Деннис Лахтер воспользовался желанием «Зенита» отомстить «Динамо» за присуждение поражения после взрыва петарды (пострадал вратарь Антон Шунин), получил огромные комиссионные и был таков.
Спорт-Экспресс 10:00
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
6
Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Известия 18:52
Экономика

Торговые сети стали утилизировать больше продуктов в период пандемии

Ритейлеры не успевают реализовать товары, закупленные в марте в период ажиотажного спроса.
Пятый канал вчера в 19:32
58
Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
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