В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.

с чего всё началось

В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным РБК, о переносе парада официально сообщат до конца этой недели, с соответствующим заявлением выступит Владимир Путин.

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