В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.

с чего всё началось

В Москве с 14 июня могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенной из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил РБК со ссылкой на источник из компании-партнера мэрии. Информацию изданию также подтвердил источник, близкий к властям столицы.

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить цифровые пропуски

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

Армия и оружие ВВС США хотят провести учебный бой между истребителем и БПЛА ВВС США решили провести эксперимент, в рамках которого в воздушном бою придется сойтись пилотируемому истребителю и БПЛА, который находится под управлением системы, работающей на основе искусственного интеллекта. 9

Религия Костромские православные готовятся отметить Святую Троицу Главное праздничное богослужение в Троицын день пройдет в Костроме – в Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе литургию возглавит митрополит Ферапонт. 1

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 1,8K

Общество Врач назвала оптимальный возраст для родов Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева. 3

Армия и оружие В России предложили использовать минометный запуск ракет с самолетов Как следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта. 183

Происшествия В Приморье начали проверку из-за загоравшего на Вечном огне мужчины Полиция Приморского края организовала проверку по факту появления в социальных сетях видео, на котором мужчина загорает в чаше вечного огня на мемориале в городе Артём. 23

Игры На Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 добавлена надпись, которую видно под ультрафиолетом CD Projekt Red и Microsoft оставили на Xbox One X в дизайне Cyberpunk 2077 скрытое послание, видное под ультрафиолетовым светом.

Гаджеты Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта. 21

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 838

Авто Появились первые фото электрических «КамАЗов» «КамАЗ», как и многие другие производители грузовиков, просто обязан идти в ногу со временем и думать об электрификации. 3

Единоборства Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры. Ранее боец дважды делал подобные заявления. 1

Общество Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии. 1K