Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски

Цифровые пропуски, обязательные для поездок на транспорте в Москве, могут отменить с 14 июня, сообщил РБК со ссылкой на источники. В условиях пандемии коронавируса COVID-19 пропускной режим был введен в столице 15 апреля.
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с чего всё началось

В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня

В Москве в ближайшее время могут отменить действие системы цифровых пропусков, введенных для борьбы с распространением COVID-19, — это может быть сделано уже с 14 июня. Об этом РБК рассказал источник из числа компаний — партнеров столичной мэрии и подтвердил близкий к московским властям собеседник.
РБК03:24

Подробнее о событии

Пропускную систему в Москве могут отменить с середины июня

Эхо Москвы04:31

РБК: в Москве с 14 июня могут отменить пропуски

Коммерсантъ04:13

Стало известно о планах властей Москвы отменить цифровые пропуска

Lenta.ru04:00

Власти Москвы могут отменить цифровые пропуска с 14 июня

News.ru04:02

СМИ сообщили о возможной отмене пропусков в Москве

Московский Комсомолец04:00

РБК: власти Москвы готовятся отменить цифровые пропуска с 14 июня

Znak.com04:07

В мэрии обсудили сценарий отмены цифровых пропусков с середины июня

РБК03:24
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Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. Известен как один из лидеров партии «Единая Россия», с 2001 года входит в её Высший совет, является членом президиума московского Регионального совета партии, а также с марта 2011 по декабрь 2012 года возглавлял московское отделение «Единой России».
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