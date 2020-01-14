Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина подозревают в создании организованной преступной группировки.

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Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.

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