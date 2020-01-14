Происшествия
BFM.ruРБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины
Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина подозревают в создании организованной преступной группировки.РБК05:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 10:54, Ашберн
Политика
Посольство России в США два года не может поднять локальную сеть из-за санкций
В дипмиссии уже установлены компьютеры, однако для создания сети и установки систем безопасности требуется вмешательство квалифицированных системных администраторов.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Политика
Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»
Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Энергетика
В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти
Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Наука
«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»
В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Общество
Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
Происшествия
Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата
Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
Политика
Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине
Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
Происшествия
СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Футбол
«Локомотив» назвал состав, который отправился на сборы в Испанию
«Локомотив» прилетел в Испанию, где будет готовиться ко второй части сезона. Главный тренер Юрий Семин взял на сборы 29 футболистов.
Происшествия
В Санкт-Петербурге проверят сообщение об избиении пенсионера в скорой
В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление об избиении 76-летнего пенсионера врачом скорой помощи, сообщили РБК в пресс-службе МВД по городу.
Общество
В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах
РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Общество
В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Экономика
Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%
В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Политика
Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Общество
Специалисты спасли брошенных медвежат в Карелии
Политика
Эрдоган пригрозил преподать урок Хафтару в Ливии
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара хочет преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.
Игры
GTA IV исчезла из продажи в Steam и Rockstar Games
На торговых площадках Steam и Rockstar Games пропала возможность купить Grand Theft Auto IV.
Здоровье
В Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ
В ведомстве сообщили, что уровень заболеваемости во всех возрастных группах сейчас ниже эпидемического порога.
Общество
Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
Происшествия
Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде
Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.