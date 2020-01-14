Происшествия

BFM.ruBFM.ruРБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины

Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
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с чего всё началось

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина подозревают в создании организованной преступной группировки.
РБК05:25

Подробнее о событии

Как коррупция на стройке Роскосмоса задела ядерную медицину

News.ru10:18

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Московский Комсомолец08:35

Экс-руководителей Центра развития ядерной медицины обвинили в мошенничестве

Интерфакс08:01

Экс-глава Центра развития объектов ядерной медицины задержан по подозрению в мошенничестве

ТАСС07:32

РБК: бывший глава центра ядерной медицины задержан за создание ОПГ

Коммерсантъ06:28

Бывшего главу российского центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Lenta.ru05:55

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

РБК05:25
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Политика

Посольство России в США два года не может поднять локальную сеть из-за санкций

В дипмиссии уже установлены компьютеры, однако для создания сети и установки систем безопасности требуется вмешательство квалифицированных системных администраторов.
Ruposters.ru 10:10
Политика

В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США

Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Lenta.ru 07:05
Политика

Верховный суд приостановил работу партии «Гражданская инициатива»

Верховный суд России по иску Минюста РФ приостановил на три месяца деятельность политической партии "Гражданская инициатива" после двух предупреждений о допущенных нарушениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 05:14
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
РИА Новости 09:02
Наука

«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»

В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
N+1 вчера в 10:02
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Происшествия

Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
РИА Новости 12 января в 11:20
Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
REGNUM вчера в 17:32
Общество

Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
RT на русском 09:06
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

Гагаринский суд Москвы арестовал подозреваемых по делу о нападении на жену депутата от партии «Яблоко» Михаила Хананашвили.
РБК вчера в 11:38
Политика

Израильский МИД осудил героизацию убийц евреев на Украине

Израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о холокосте не может быть внутренним делом страны.
РИА Новости 09:48
Происшествия

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом

Думаю, вам известно о расследовании уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Владимира Стародубцева.
Российская газета 07:00
Общество

ЕСПЧ не признал политическим второе дело Ходорковского

РБК 04:06
Футбол

«Локомотив» назвал состав, который отправился на сборы в Испанию

«Локомотив» прилетел в Испанию, где будет готовиться ко второй части сезона. Главный тренер Юрий Семин взял на сборы 29 футболистов.
Sport24.ru 08:59
Происшествия

В Санкт-Петербурге проверят сообщение об избиении пенсионера в скорой

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление об избиении 76-летнего пенсионера врачом скорой помощи, сообщили РБК в пресс-службе МВД по городу.
РБК 07:19
Общество

В РЖД предложили удвоить штрафы для пьющих и курящих в поездах

РЖД предлагают вдвое увеличить штрафы за административные правонарушения в поездах, в частности, курение в неустановленных местах, потребление алкоголя и появление в состоянии опьянения, сообщил замгендиректора компании Дмитрий Пегов, представляя презентацию на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.
РИА Новости 09:56
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Кино

Появился второй трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

News.ru 04:58
Политика

Президент Эстонии обвинила Россию в непредсказуемости

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд обвинила Россию в несерьезном отношении к взятым на себя международным обязательствам.
Lenta.ru 03:45
Происшествия

Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

РБК 07:45
Общество

В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
Коммерсантъ 09:40
Экономика

Минтруд: рост зарплат по итогам 2020 года составит 2,3%

В целом в 2020 году по стране рост заработных плат действительно может составить около 2,3-2,5%, однако даже при низкой инфляции (в 2020 году ее прогнозируют в районе 3%) это не такая большая величина, чтобы сказаться на доходах россиян, резюмирует Павел Сигал, первый вице президент "Опоры России".
Газета.Ru 08:36
Политика

Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков.
Российская газета вчера в 13:00
Общество

Специалисты спасли брошенных медвежат в Карелии

VSE42.RU 05:51
Политика

Эрдоган пригрозил преподать урок Хафтару в Ливии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара хочет преподать урок командующему Ливийской национальной армией Халифе Хафтару.
Московский Комсомолец 05:17
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.
RT на русском 10:42
Игры

GTA IV исчезла из продажи в Steam и Rockstar Games

На торговых площадках Steam и Rockstar Games пропала возможность купить Grand Theft Auto IV.
Inc-news.ru 11 января в 08:16
Здоровье

В Прикамье растет заболеваемость гриппом и ОРВИ

В ведомстве сообщили, что уровень заболеваемости во всех возрастных группах сейчас ниже эпидемического порога.
Business Class (Пермь) 10:10
Общество

Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
РБК 10:44
Происшествия

Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде

Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.
Вести Воронеж 08:31
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