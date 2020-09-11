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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

РИА Новости20:38
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58
RT на русском

РБК: В России предложили сделать бесплатным общественный транспорт

RT на русском21:57
ТАСС

РБК: Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте

ТАСС20:53
REGNUM

В России могут ввести бесплатный проезд в транспорте

REGNUM01:22
URA.Ru

Общественный транспорт в России хотят сделать бесплатным

URA.Ru20:26
Lenta.ru

В России задумались о бесплатном общественном транспорте

Lenta.ru18:02

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний
РИА Новости03:57
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Суд в Москве арестовал двух чиновников Минобороны РФ по делу о взятке

Москва, 11 сентября 2020, 09:07 — REGNUM Решение об аресте советника Главного управления вооружения ВС РФ Юрия Здравило и ведущего советника отдела департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Виктора Лукичева по делу о взятке принял Басманный суд Москвы.
REGNUM02:07
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В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Сусанинвчера в 03:26
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Ахмед Закаев сообщил о задержании родных в Чечне

Бывший полевой командир чеченских сепаратистов, признанный частью чеченских эмигрантов премьер-министром несуществующей Ичкерии Ахмед Закаев заявил, что в Чечне силовики увезли из дома двух его братьев и двух сестер, после того, как он жестко осудил ролик, где 19-летнего блогера заставили сесть на бутылку за модерирование оппозиционного телеграм-канала 1ADAT.
Московский Комсомолец05:07
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