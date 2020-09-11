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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
REGNUM

В России могут ввести бесплатный проезд в транспорте

REGNUM01:22
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58
Lenta.ru

В России задумались о бесплатном общественном транспорте

Lenta.ru18:02
ТАСС

РБК: Минтранс допускает бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

ТАСС20:53
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

РИА Новости20:38
URA.Ru

Общественный транспорт в России хотят сделать бесплатным

URA.Ru20:26
RT на русском

РБК: В России предложили сделать бесплатным общественный транспорт

RT на русском21:57

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»
RT на русском00:08
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Ведомостивчера в 12:04
1,4K

МВД готовит запрос ФРГ по ситуации с Навальным

После сообщений о выходе Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РИА Новости01:36
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Депутат Рады назвал конституционным преступлением политику Зеленского

Решение об отмене местных выборов на некоторых территориях Донецкой и Луганской областей, принятое Центральной избирательной комиссии Украины, является «конституционным преступлением», в котором виновен президент страны Владимир Зеленский.
Известия01:08

Эстония призвала привлечь ОЗХО к расследованию инцидента с Навальным

Постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон призвал провести международное расследование ситуации с предполагаемым отравлением Алексея Навального с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:31
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русскомвчера в 05:04
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Большое исследование сердечно-сосудистых заболеваний проведут на Сахалине

Исследование "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России" (ЭССЕ-РФ 3) проходит в нашей стране в третий раз по инициативе Министерства здравоохранения РФ.
Сахалин.Инфо23:32

ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, в том числе и партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин.
Lenta.ru01:51
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В России началось создание спутников для показа рекламы из космоса

Mossovetinfo.ru - Резидент фонда «Сколкова», компания «Авант-Спейс» приступила к созданию двух спутников, которые буудт из космоса показывать рекламу в ночном небе, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя компании Антона Оссовского.
Моссовет18:59