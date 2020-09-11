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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
RT на русском

РБК: В России предложили сделать бесплатным общественный транспорт

RT на русском21:57
РЕН ТВ

В России предложили перейти на бесплатный общественный транспорт

РЕН ТВ19:29
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

РИА Новости20:38
URA.Ru

Общественный транспорт в России хотят сделать бесплатным

URA.Ru20:26
ТАСС

РБК: Минтранс допускает бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

ТАСС20:53
Lenta.ru

В России задумались о бесплатном общественном транспорте

Lenta.ru18:02
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

РБК17:00

Немецкие портовики защищают строительство «Северного потока-2»

Не следует останавливать газопровод "Северный поток-2" на завершающем этапе, несмотря на угрозы сенаторов США порту Мукран, где хранятся трубы для завершения проекта, заявил мэр города Зассниц-Мукран Франк Крахт.
Немецкие портовики защищают строительство «Северного потока-2»
Российская газетавчера в 06:01
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Минюст намерен привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Министерство юстиции России объявило о планах внести представление о прекращении статуса адвоката Эльмана Пашаева, представлявшего на суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова, а также предложило возбудить дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского, защищавшего интересы стороны пострадавших.
Газета.Ruвчера в 13:56
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Колесникова подала иск на КГБ за попытку насильственной депортации

В заявлении, опубликованном на сайте экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, руководителем предвыборной компании которого изначально была Колесникова, утверждается, что она "подверглась похищению, угрозам убийством и попытке насильственного выдворения из страны".
Pravda.Ru22:07
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Большое исследование сердечно-сосудистых заболеваний проведут на Сахалине

Исследование "Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России" (ЭССЕ-РФ 3) проходит в нашей стране в третий раз по инициативе Министерства здравоохранения РФ.
Сахалин.Инфо23:32

В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомостивчера в 07:12
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфаксвчера в 07:10
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