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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
URA.Ru

Почему бесплатный проезд в автобусах станет «геноцидом водителей». Мнение автоэксперта

URA.Ru02:51
REGNUM

В России могут ввести бесплатный проезд в транспорте

REGNUM01:22
Lenta.ru

В России задумались о бесплатном общественном транспорте

Lenta.ru18:02
RT на русском

РБК: В России предложили сделать бесплатным общественный транспорт

RT на русском21:57
ТАСС

РБК: Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте

ТАСС20:53
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

РИА Новости20:38
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:58

Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
1,2K

Apple может готовить складной iPhone

Проссер добавил, что нынешний прототип складного iPhone от Apple не имеет выемки, но имеет «крошечную бровь» над дисплеем, на котором размещается Face ID и ряд других датчиков.
ITZine.ru00:52

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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В Госдуме предложили дать скидку на интернет учащимся дистанционно

Депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев обратился к главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву с предложением предоставить скидку до 50% за услуги интернета для семей, в которых дети вынуждены учиться дистанционно.
РБК02:53
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В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридус9 сентября в 02:30
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