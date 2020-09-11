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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
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RT на русском

РБК: В России предложили сделать бесплатным общественный транспорт

RT на русском21:57
ТАСС

РБК: Минтранс допускает бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

ТАСС20:53
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

РБК17:00
URA.Ru

Общественный транспорт в России хотят сделать бесплатным

URA.Ru20:26
РЕН ТВ

В России предложили перейти на бесплатный общественный транспорт

РЕН ТВ19:29
Lenta.ru

В России задумались о бесплатном общественном транспорте

Lenta.ru18:02
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

РИА Новости20:38

Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
ТАССвчера в 06:24