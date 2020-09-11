РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте
Смотрите также
Боец MMA Харитонов дебютировал в боксе и нокаутировал британца
В Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко
МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Украина перешла на покупку российского газа по виртуальному реверсу
Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open
Галкин высмеял Лукашенко и «перехваченные Минском разговоры»
Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова
Алла Пугачева вместе с рэпером Бастой снялась в шоу Максима Галкина
Доктор Мясников призвал радоваться росту числа случаев коронавируса
Пользователи назвали хайпом пост Решетовой о разрыве с Тимати
Звезда «Универа» Арарат Кещян оштрафован по делу о нарушении ПДД
Общественник оценил идею о бесплатном проезде в городском транспорте
Первая партия вакцины «Спутник V» направлена в российские регионы
Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда
В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права
В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы
Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате
Медведев проиграл Тиму в полуфинале US Open
Михаила Ефремова перевели в обычную камеру
Боксер Федор Чудинов победил Умара Садика и защитил титул WBA Gold
Украина направила Белоруссии ноту из-за инцидента с послом на границе
Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам
При каких условиях возможен бесплатный проезд Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Минтранс подтвердил планы перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году
ТК Звездавчера в 11:59