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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

При каких условиях возможен бесплатный проезд Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным

РИА Новостивчера в 09:50
ТК Звезда

Минтранс подтвердил планы перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году

ТК Звездавчера в 11:59
Известия

Готовят за проезд: может ли общественный транспорт стать бесплатным и платными — дороги

Известиявчера в 13:17
RT на русском

Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году

RT на русскомвчера в 09:18
Телеканал 360°

Минтранс прокомментировал планы сделать платными дороги и бесплатным транспорт

Телеканал 360°21:58
РБК

Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту к 2035 году

РБКвчера в 08:35
ТАСС

РБК: Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте

ТАССвчера в 20:53

В Москве объявили конкурс на переделку Мавзолея

В положении о конкурсе оргкомитет утверждает: «Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».
В Москве объявили конкурс на переделку Мавзолея
Профиль23:27
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Бомбардировщики США провели полеты у островов РФ в Арктике

Три американских стратегических бомбардировщика B-1B совершили полеты вблизи российского острова Врангеля и Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море, сообщило в пятницу Европейское командование вооруженных сил США.
Интерфаксвчера в 16:54

МВД выяснило, чем занимался Навальный в Томске перед отравлением

Следователи УТ МВД России по СФО восстановили хронологию событий, предшествовавших отравлению российского оппозиционного политика Алексея Навального в Томске и его последующей госпитализации в одну из больниц Омска.
Mockva.ruвчера в 03:46
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В США раскрыли «неслыханное оружие» Трампа

Ранее газета Washington Post со ссылкой на фрагмент из книги американского журналиста Боба Вудворда «Ярость» написала, что Трамп заявлял о наличии у США системы ядерного оружия, о которой Россия и Китай даже не слышали, во время размышлений о том, насколько близки США к войне с КНДР, в 2017 году.
Известия19:06
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Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUMвчера в 15:59
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекеров10 сентября в 03:36
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Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.
Lenta.ruвчера в 10:07
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

"Подлежат рассмотрению 23 сентября 2020 года: рассмотрение представления председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Добрыниной Юлии Валериевны по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ", - говорится в сообщении.
РИА Новости19:08
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