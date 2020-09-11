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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Через 15 лет проезд в общественном транспорте в российских городах может стать бесплатным — Минтранс допускает такую возможность в обновленном проекте транспортной стратегии. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

При каких условиях возможен бесплатный проезд Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РБКвчера в 17:00
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Телеканал 360°

Минтранс прокомментировал планы сделать платными дороги и бесплатным транспорт

Телеканал 360°21:58
ТК Звезда

Минтранс подтвердил планы перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году

ТК Звездавчера в 11:59
РИА Новости

Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным

РИА Новостивчера в 09:50
RT на русском

Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году

RT на русскомвчера в 09:18
Известия

Готовят за проезд: может ли общественный транспорт стать бесплатным и платными — дороги

Известиявчера в 13:17
РБК

Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту к 2035 году

РБКвчера в 08:35
ТАСС

РБК: Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте

ТАССвчера в 20:53

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
75

Разработчик «Новичка» отверг заявление о более сильной версии яда

Москва, 12 сентября 2020, 04:20 — REGNUM Заявление об «отравлении» блогера Алексея Навального более мощной версией «Новичка» назвал ерундой один из разработчиков яда Леонид Ринк в комментарии для РИА Новости.
REGNUM21:20
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Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.
Lenta.ruвчера в 10:07
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Российские военные предупредили о подготовке провокаций в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — заявил он.
РБК17:00
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили в пресс-службе правительства.
ТАССвчера в 09:34
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Посольство направило в Госдеп ноту по поводу заключения Ярошенко

«С учётом имеющихся у Ярошенко хронических заболеваний считаем, что изменение места отбывания наказания может негативно сказаться на его физическом и психологическом состоянии здоровья.В этой связи с обращением родственников россиянина направили соответствующую ноту в Госдепартамент США с просьбой не менять место заключения К.В. Ярошенко», — заявил Антонов.
RT на русском21:18

«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфаксвчера в 03:58
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