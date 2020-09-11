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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России допустили введение бесплатного проезда в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

При каких условиях возможен бесплатный проезд Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным

РИА Новостивчера в 09:50
Известия

Готовят за проезд: может ли общественный транспорт стать бесплатным и платными — дороги

Известиявчера в 13:17
RT на русском

Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году

RT на русскомвчера в 09:18
Российская газета

Минтранс назвал условие бесплатного проезда на общественном транспорте

Российская газетавчера в 09:16
ТК Звезда

Минтранс подтвердил планы перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году

ТК Звездавчера в 11:59
РБК

Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту к 2035 году

РБКвчера в 08:35
ТАСС

РБК: Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте

ТАССвчера в 20:53

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новостивчера в 09:33
517

Андрей Турчак заявил о профнепригодности одного из депутатов Госдумы

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак заявил о профессиональной непригодности депутата Государственной думы Сергея Вострецова.
Псковская Лента Новостейвчера в 05:26
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Власти Москвы меняют порядок карантина для больных с симптомами ОРВИ

Отмечается, что в случае отрицательного теста больной больше не будет приравниваться к заболевшему COVID-19, как было раньше, и, соответственно, ему не нужно будет соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней.
RT на русском10 сентября в 11:06
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«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфаксвчера в 03:58
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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Зудилов обозначил условия, при которых не построят церкви в Чите

Председатель комитета градостроительной политики мэрии Читы Александр Зудилов 11 сентября во время общественных слушаний по строительству трёх церквей рассказал корреспонденту ZabNews о том, при каком условии в районе не будет построено духовное учреждение.
Zabnews.ruвчера в 07:10
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