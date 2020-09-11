РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
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РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
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Через 15 лет проезд в общественном транспорте в российских городах может стать бесплатным — Минтранс допускает такую возможность в обновленном проекте транспортной стратегии. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.В источнике
С чего всё началось
Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам
При каких условиях возможен бесплатный проезд Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РБКвчера в 17:00
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Минтранс подтвердил планы перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году
ТК Звездавчера в 11:59
Минтранс назвал условие бесплатного проезда на общественном транспорте
Российская газетавчера в 09:16