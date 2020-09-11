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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте

Через 15 лет проезд в общественном транспорте в российских городах может стать бесплатным — Минтранс допускает такую возможность в обновленном проекте транспортной стратегии. Об этом пишет РБК со ссылкой на документ.В источнике
С чего всё началось
РБК

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При каких условиях возможен бесплатный проезд Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
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Rambler News Serviceвчера в 06:55
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