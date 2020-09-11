Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году
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Минтранс привержен идее перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году при условии расширения платности дорог для автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.В источнике
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РБК17:00
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