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Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году

Минтранс привержен идее перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году при условии расширения платности дорог для автомобилистов, сообщает пресс-служба ведомства.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

При каких условиях возможен бесплатный проезд Бесплатный проезд в общественном транспорте Минтранс предлагает ввести при условии внедрения механизма "пользователь платит" для всех категорий автомобилистов.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТК Звезда

Минтранс подтвердил планы перехода на бесплатный общественный транспорт к 2035 году

ТК Звезда11:59
Известия

Готовят за проезд: может ли общественный транспорт стать бесплатным и платными — дороги

Известия13:17
ТАСС

РБК: Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте

ТАСС20:53
Российская газета

Минтранс назвал условие бесплатного проезда на общественном транспорте

Российская газета09:16
РИА Новости

Минтранс подтвердил планы сделать общественный транспорт бесплатным

РИА Новости09:50
РБК

Минтранс подтвердил планы перехода к бесплатному транспорту к 2035 году

РБК08:35
RT на русском

Минтранс подтвердил планы перейти на бесплатный транспорт к 2035 году

RT на русском09:18

В ЦПВС предупредили о подготовке боевиками провокации в Сирии

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* провокации с применением отравляющих веществ в южной части идлибской зоны деэскалации», — сказал заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Александр Гринкевич.
RT на русском15:28

«АвтоВАЗ» подвел итоги конкурса на название для новой модели Lada

Как сообщает портал "Новые автомобили", со ссылкой на пресс-службу российского автогиганта, победителем конкурса в соцсети "ВКонтакте" стал Дмитрий Анисимов, который в комментариях указал название Onega для грядущей "Лады".
Новые автомобили13:51
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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Продажи китайских автомобилей в России установили новый рекорд

Самой популярной из китайских марок в России остаётся Haval — реализовано 1 730 машин (+47% к августу 2019 г.). 2 место заняли автомобили Geely — 1 726 единиц (+141%), а «бронзовый» результат показала фирма Chery — 1 124 машин (+154%).
UsedCars.ruвчера в 09:15
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