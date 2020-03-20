Коронавирус

BFM.ruBFM.ruРБК: в России может возникнуть дефицит ноутбуков

«У крупнейших дистрибьюторов электроники на складах почти закончились ноутбуки», — пишет РБК со ссылкой на представителей нескольких компаний. Продажи ноутбуков в начале марта выросли из-за опасений о переходе части сотрудников на удаленную работу.
Читать в источнике
Комментировать194
с чего всё началось

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

РБК: дефицит ноутбуков возможен в России из-за перехода на удаленный режим работы

ТАСС03:11

РБК: из-за коронавируса наступит дефицит ноутбуков

URA.Ruвчера в 19:02

В России может возникнуть дефицит ноутбуков из-за перехода на удаленную работу

Коммерсантъвчера в 23:08

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

Lenta.ruвчера в 21:02

Эксперты прогнозируют дефицит ноутбуков из-за перехода на удалёнку

RT на русском00:36

СМИ сообщило о грядущем дефиците ноутбуков из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 17:45

Поставщики ноутбуков предупредили о дефиците из-за перехода на удаленку

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Энергетика

В Кремле не считают катастрофой цены на нефть

В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Российская газета 06:13
Политика

Алиханов ответил на призыв отдать Калининградскую область Польше

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Газетой.Ru" отказался комментировать призыв читателей газеты Gazeta Wyborcza присоединить регион к Польше.
РИА Новости 06:18
Здоровье

Кортнев, Гуриев и Улицкая призвали отложить голосование по Конституции

Петицию подписали врачи Федор Катасонов, Алексей Масчан, Павел Бранд, глава Альянса врачей Анастасия Васильева, писатель Людмила Улицкая, экономист Сергей Гуриев, издатель Ирина Прохорова, журналисты Леонид Парфенов, Екатерина Гордеева, Илья Азар, музыкант Алексей Кортнев, бывший фигурант "дела 27 июля" Алексей Миняйло и другие.
Интерфакс 06:29
Политика

В России отказались переносить весенний призыв из-за коронавируса

Ранее в Кремле заявили, что изучат целесообразность переноса весеннего призыва из-за распространения эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 05:27
Общество

ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены

Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:23
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном «закрытии» Москвы на карантин

Вопрос «закрытия» Москвы на карантин из-за нового коронавируса нисколько не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 20 марта.
Вечерняя Москва 05:54
Финансы

ЦБ сохранил ключевую ставку после обвала рубля

Совет директоров Центробанка на заседании 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Большинство аналитиков хотя и предсказывали именно это решение, но допускали любой вариант развитие событий – и снижение, и повышение ключевой ставки.
Ведомости 06:30
Шоу-бизнес

Елена Ваенга сообщила о прибавлении в семье

WomanHit.ru вчера в 08:46
Энергетика

Цена нефти Brent на бирже растёт более чем на 3%

Майские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже ICE выросли более чем на три процента по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов.
Парламентская газета 01:48
Общество

В Москве убирают памятник маршалу Жукову

В Москве демонтируют памятник маршалу Георгию Жукову перед Историческим музеем. Об этом сообщает Telegram-канал "Архитектурные излишества".
Газета.Ru 04:38
Шоу-бизнес

Асмус опубликовала откровенное фото топлес в Instagram

Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков в Instagram. Девушка выложила в социальную сеть пикантное фото топлес.
NewInform вчера в 21:48
Происшествия

Один человек погиб при взрыве бытового газа в пятиэтажке в Перми

В пятиэтажке в центре Перми произошел взрыв, в результате которого один человек погиб.
Газета.Ru 04:12
Политика

ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
ТАСС 04:51
Экономика

Отток капитала из России за неделю достиг рекордных $1,4 млрд

С 12 по 18 марта инвесторы вывели из российских активов 1,4 миллиарда долларов.
Компания 06:25
Здоровье

На Ставрополье врач с подозрением на коронавирус попала в реанимацию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал в «Instagram», что вернувшаяся из-за границы в Ставрополь пациентка с положительным тестом на коронавирус оказалась врачом и в настоящий момент находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 13:20
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Наука

Телескоп Чандра проверит «Теорию Всего»

Недавно в новом исследовании были найдены конкретные частицы, предсказанные несколькими моделями теории струн.
V-kosmose.com 04:53
Общество

«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма

Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.
REGNUM 06:08
Хоккей

Тарасенко поделился мыслями о возвращении в КХЛ

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко поделился мыслями о возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Авто

Volvo увеличила российские продажи на 8% в феврале

По итогам прошлого месяца российские дилеры Volvo реализовали 637 автомобилей, что на 8% больше, чем в феврале 2019 года.
Тарантас Ньюс 02:02
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Армия и оружие

National Interest высоко оценил потенциал российских «Черных дыр»

Российская газета вчера в 09:02
Политика

Путин ответил на вопрос о будущей работе

Как объяснил президент, ответа на вопрос у него пока нет, так как впереди ещё четыре года работы на посту главы государства, а дальше всё будет зависеть от «настроения народа, от желания людей».
DixiNews вчера в 05:08
Экономика

Правительство получит право экстренно перераспределять ресурсы бюджета

Экстренные поправки Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров 18 марта внес в Госдуму поправки в Бюджетный кодекс, позволяющие правительству оперативно, без согласования с парламентом, увеличить свой резервный фонд для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РБК 06:19
Политика

Двоюродный племянник Путина создаст партию

РИА Новости 06:17
Энергетика

В Кремле прокомментировали заявления Трампа по нефти

В Кремле понимают причину заявлений президента США Дональда Трампа по нефти - многие компании страдают от низких цен, а американские производители сланцевой нефти и вовсе находятся в бедственном положении, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:14
Общество

Роскомнадзор потребовал от СМИ и соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе

Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и других СМИ, а также соцсетей удалить ложную информацию о коронавирусе - ведомство.
ТАСС 05:46
Финансы

Банк России начал спасать рубль

Рубль продолжает стремительно падать, а доллар и евро — расти. Центробанк начал продажу иностранной валюты, чтобы стабилизировать ситуацию.
Телеканал 360° вчера в 07:53
Шоу-бизнес

Джиган поздравил сына, затушив о лоб сигарету

Поклонники бросились писать ей ободряющие комментарии, но, судя по всему, ситуация в знаменитом семействе не улучшается даже после того, как Джиган вернулся домой после реабилитации.
Собеседник вчера в 08:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное