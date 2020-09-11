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РИА Новости
РИА Новости

РБК: в России планируют ввести бесплатный проезд в транспорте

Внедрение механизма "пользователь платит" произойдет с расчетом на стимулирование эксплуатации общественного транспорта и сокращение пользования личным транспортом в крупных городах.В источнике
С чего всё началось
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

Минтранс допустил введение бесплатного проезда в общественном транспорте в российских городах к 2035 году. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, который подготовило ведомство и с которым ознакомился РБК.
РБК17:00
Подробнее о событии
ТАСС

РБК: Минтранс допускает бесплатный проезд в общественном транспорте через 15 лет

ТАСС20:53
Lenta.ru

В России задумались о бесплатном общественном транспорте

Lenta.ru18:02
РЕН ТВ

В России предложили перейти на бесплатный общественный транспорт

РЕН ТВ19:29
ТК Звезда

СМИ: Минтранс допустил введение бесплатного проезда на общественном транспорте

ТК Звезда18:56
Телеканал 360°

Минтранс предложил сделать проезд бесплатным за счет водителей

Телеканал 360°18:47
РИА Новости

РБК: в России планируют ввести бесплатный проезд в транспорте

РИА Новости20:38
РБК

Минтранс предложил готовиться к бесплатному транспорту и платным дорогам

РБК17:00

Рост по правилам: ежегодную индексацию всех пенсий пропишут в законе

Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части обязательной индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не ниже уровня потребительских цен» направлен на отзыв в правительство.
Известия17:01

Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новостивчера в 06:01
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Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.
RT на русском18:23
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

Двукратный чемпион России по боксу, участник чемпионата мира 2019 года Георгий Кушиташвили получил три года условно по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков без цели сбыта.
Российская газетавчера в 07:52
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