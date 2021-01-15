РБК: в России предложили ограничить возможность государства покупать банки
Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, согласно которому возможность государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора будет ограничена.В источнике
С чего всё началось
Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством
Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к кабинету министров.
РБКвчера в 23:00
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РБК: в России предложили ограничить возможность государства покупать банки
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