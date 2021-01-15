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РБК: в России предложили ограничить возможность государства покупать банки

Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, согласно которому возможность государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора будет ограничена.В источнике
С чего всё началось
РБК

Правительство рассмотрит запрет на покупку банков государством

Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, ограничивающий возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к кабинету министров.
РБКвчера в 23:00
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Хартли: хоккеисты «Ак Барса» были быстрее и мощнее «Авангарда»

Хоккеисты казанского "Ак Барса" заслужили победу над "Авангардом" в матче регулярного чемпионата КХЛ, но на игре омичей сказалась потеря форварда Иржи Секача, считает главный тренер "ястребов" Боб Хартли.
РИА Новостивчера в 14:02

Роспотребнадзор сообщил о сохранении иммунитета после COVID-19 до пяти месяцев

По данным предварительных исследований, иммунитет у переболевших коронавирусом сохраняется от трех до пяти месяцев, при этом снижаться он начинает уже после третьего месяца, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
Коммерсантъ16:20