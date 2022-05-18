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РБК: владельцы ivi возобновили переговоры о продаже сервиса

Владельцы онлайн-кинотеатра ivi вернулись к переговорам о продаже видеосервиса.
РБК
По информации одного из собеседников, ключевым интересантом выступает МТС.
РБК
В пресс-службе ivi от комментариев отказались.
РБК
Сообщается, что эксперты оценивают Ivi в 1-1,2 миллиарда долларов.
РИА Новости

Подробнее о событии

РБК: владельцы ivi возобновили переговоры о продаже сервиса
BFM.ruвчера в 16:10
«Коммерсантъ» узнал о планах МТС купить крупнейший в России онлайн-кинотеатр
Forbesвчера в 14:40
РБК: Владельцы Ivi возобновили переговоры по продаже видеосервиса
Sostav.ruвчера в 12:10
Возобновились переговоры о продаже ivi
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