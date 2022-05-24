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РБК: власти предложили ввод ограничений для наценок на стройматериалы и металл

Цены на продукцию черной и цветной металлургии в России заметно снизились и стали сбалансированными, говорил Евтухов в середине апреля.
РБК
РБК направил запросы в пресс-службы Минэнерго, ФНС и ФАС.
РБК
«Сейчас между заинтересованными ведомствами ведется обсуждение вопросов рентабельности и наценки, которые будут прописываться в соглашениях», — пояснил РБК источник в одном из ведомств.
РБК
Эксперты сообщили, что на рынке стройматериалов начались спекуляции, и поэтому ожидается дальнейшее увеличение цен на некоторые позиции минимум на 20 процентов.
Lenta.ru

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В России могут ввести ограничения для наценок на стройматериалы и металл
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